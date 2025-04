Nie tylko lekarstwa...

Czynności dnia codziennego, które zdrowym osobom mogą wydawać się czymś banalnie prostym dla osoby chorującej na stwardnienie rozsiane często uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Noszenie ciężkich siatek, toreb lub plecaka, wchodzenie po schodach, prace domowe, sięganie po przedmioty znajdujące się wysoko – działania te mogą powodować ból, a przy osłabieniu mięśni są wręcz niewykonalne. Poza metodami farmakologicznymi, z pomocą przychodzą także różne sposoby rehabilitacji.

Rehabilitacja ruchowa

Nadmierny wysiłek i forsowne ćwiczenia fizyczne nie są wskazane dla chorych na stwardnienie rozsiane. Osłabione mięśnie mają słabszą zdolność do regeneracji, nerwy ze zniszczonymi osłonkami mniej efektywnie przewodzą impulsy – ewidentnie nie są to warunki do prawidłowego rozwoju kultury fizycznej. Jednakże łagodne i mało intensywne ćwiczenia prowadzone przez rehabilitanta pozytywnie wpływają na stan chorego. Zmniejsza się sztywność mięśni, chory lepiej znosi jakikolwiek wysiłek fizyczny, a to ułatwia powrót do pełnej sprawności po rzucie choroby.

Fizjoterapia – łagodzenie bólu

Bóle w stwardnieniu rozsianym są wynikiem uszkodzenia najwrażliwszych elementów organizmu, jakimi są nerwy. Często te bóle nie dają się załagodzić lekami przeciwbólowymi dostępnymi na receptę i ulgę może przynieść dopiero leczenie szpitalne. Fizjoterapeutyczne metody łagodzenia bólu są jak najbardziej wskazane. Dzięki systematycznym zabiegom epizody bólowe mają mniejsze nasilenie, występują rzadziej i z mniejszą częstotliwością. Chory jest wtenczas także bardziej wytrzymały na ból i przez to nie trzeba stosować bardzo silnych, często szkodliwych leków. Stosowane są: krioterapia, elektroterapia, masaże ręczne, leczenie ultradźwiękami, akupunktura, magnetoterapia i fototerapia. W celu maksymalizacji skuteczności zabiegów, muszą być one prowadzone regularnie, w odpowiednich odstępach czasu, pod fachową kontrolą rehabilitanta i zlecającego je lekarza.

Działanie terapeutyczne na zaburzone funkcji zwieraczy

Jest to bardzo wstydliwy i stresujący problem dla pacjenta. Nietrzymanie moczu, stolca i zaburzenia funkcji seksualnych często omijane są w wywiadzie lekarskim ze względu na skrępowanie. Na uszkodzone funkcje zwieraczy najlepiej działają masaże mięśni brzucha i podbrzusza oraz łagodne ćwiczenia tych partii mięśni – dzięki tym metodom pacjent może wykształcić kontrolę nad czynnościami fizjologicznymi. Nie uniknie się też podawania leków, które niwelują nieprzyjemne skurcze mięśni.

