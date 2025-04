Jak rozpoznać pourazowe złamania żeber?

Złamania żeber najczęściej dotyczą ich tylnych oraz bocznych odcinków. Podstawowym objawem złamania żeber jest silny ból nasilający się podczas kaszlu, głębokim wdechu oraz ruchach kończyn dolnych. Rozpoznanie ustala się na podstawie wywiadu dotyczącego: okoliczności urazu, bolesności miejscowej, ruchomości odłamanych fragmentów żeber oraz w oparciu o wykonane badania osłuchowe oraz zdjęcie radiologiczne. Złamanie żeber nie zawsze jest widoczne na zdjęciu RTG klatki piersiowej. Szczególnie obrażenia chrzęstnych odcinków lub współistnienie odmy podskórnej utrudnia interpretację badania radiologicznego. Podstawę leczenia niepowikłanego złamania żeber stanowi leczenie bólu oraz rehabilitacja oddechowa.

Reklama

Jak dochodzi do powstania pourazowej odmy opłucnowej?

Odma opłucnowa jest to obecność powietrza pomiędzy blaszkami opłucnej. Obecność znacznej ilości powietrza w opłucnej powoduje zapadnięcie części lub całości płuca. W zależności od mechanizmu urazu odmę dzielimy na zamkniętą, otwartą i wentylowaną.

Odma zamknięta powstaje w wyniku tępego urazu, np. w wyniku przebicia miąższu płucnego fragmentem złamanego żebra. Stanowi jednorazowe wtargnięcie pewnej objętości powietrza do jamy opłucnej. Mała odma zamknięta nie wymaga leczenia, jednak gdy jej wielkość przekracza 25% objętości płuca wymaga odbarczenia. Znacznie poważniejszym problemem jest odma otwarta, czyli powstanie w wyniku urazu ziejącego otworu w klatce piersiowej. Powietrze dostaje się do jamy opłucnej przy każdym wdechu, a przy wydechu wydostaje się na zewnątrz.

Odma otwarta może doprowadzić do wahadłowych ruchów śródpiersia z następczym zaburzeniem dopływu żylnego do serca, zaburzeniem wentylacji i wymiany gazowej a nawet doprowadzić do zatrzymania krążenia. Odma otwarta stanowi bezpośrednie zagrożenie życia chorego i wymaga natychmiastowego założenia szczelnego opatrunku i drenażu ssącego.

Odma wentylowana (prężna) stanowi szczególną postać odmy, w przypadku której dochodzi do powstania mechanizmu zastawkowego. Przy każdym wdechu powietrze z zewnątrz zostaje zasysane do jamy opłucnej, a przy wydechu wrota rany zamykają się uniemożliwiając wydostanie się zaabsorbowanej porcji powietrza atmosferycznego. W konsekwencji dochodzi do podwyższenia ciśnienia w opłucnej i coraz większy ucisk na miąższ płucny, co prowadzi do rozwinięcia ostrej niewydolności oddechowej. W zależności od wielkości uszkodzenia niewydolność oddechowa może rozwinąć się bardzo szybko doprowadzając do śmierci chorego. Podstawą postępowania w przypadku odmy wentylowanej jest natychmiastowe nakłucie opłucnej z zastosowaniem drenażu jamy opłucnej.

Polecamy: Pomoc przy ranie drążącej klatki piersiowej