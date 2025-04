Czy odwodnienie jest niebezpieczne?

Najczęstszym powikłaniem ostrej biegunki i wymiotów jest odwodnienie. Jeżeli od początku choroby człowiek jest właściwie nawadniany, to nie wywołuje to żadnych trwałych skutków w organizmie. Jednak nieuzupełnianie wody, przy zwiększonej jej utracie, może mieć bardzo poważne skutki. Po pierwsze może być przyczyną bezmoczu, a tym samym zaburzenia funkcji nerek i zatrucia organizmu. Długotrwałe odwodnienie nie pozostaje także bez wpływu na komórki układu nerwowego i działanie mózgu. Nieleczone odwodnienie dużego stopnia zawsze prowadzi do zgonu.

Biegunka bakteryjna może także pozostawiać po sobie trwałe następstwa w jelitach. Niektóre szczepy bakterii, wywołujące zatrucia pokarmowe, mogą powodować tzw. krwotoczne zapalenie jelit, co może stać się przyczyną krwawienia z przewodu pokarmowego, co nie pozostaje obojętne dla organizmu. Inne bakterie mogą być odpowiedzialne za toksyczne rozdęcie jelita grubego. Na skutek toczącego się procesu zapalnego jelito obrzmiewa i rozdyma się, co widoczne będzie na zdjęciu Rtg. Taki stan może być przyczyną niedrożności jelit, która może prowadzić do ich martwicy, a wtedy konieczne będzie wycięcie zajętego fragmentu jelita, a tym samym wytworzeniem stomii, którą często pacjent będzie miał do końca życia.

Zespół hemolityczno-mocznicowy

Infekcje pewnymi bakteriami, zwłaszcza u dzieci, mogą być przyczyną tzw. zespołu hemolityczno-mocznicowego. Jest to choroba wielonarządowa, która może prowadzić do ostrej niewydolności nerek. Pojawia się zazwyczaj jakiś czas po infekcji przewodu pokarmowego przebiegającego z biegunką. Oprócz niewydolności nerek występują też: niedokrwistość oraz zaburzenia krzepnięcia krwi. Większość dzieci wychodzi z tej choroby bez szwanku, ale u niektórych rozwija się przewlekła niewydolność nerek lub nadciśnienie tętnicze. Zdarza się, że choroba nawraca.

Zespół hemolityczno-mocznicowy może nawet prowadzić do zgonu.

Jakie choroby wywołuje bakteria Campylobacter?

Bakteria z grupy Campylobacter, która jest jedną z najczęstszych przyczyn biegunek o etiologii bakteryjnej, może być także przyczyną choroby neurologicznej – zespołu Guillaina-Barrego. Jest to choroba nerwów obwodowych objawiająca się mrowieniami, drętwieniami kończyn, zaburzeniami czucia, niedowładami, a także zaburzeniami pracy serca i układu oddechowego. Dokładna etiologia choroby nie jest znana, ale zaobserwowano, że część chorych przed jej rozpoznaniem miało biegunkę spowodowaną przez bakterię z grupy Campylobacter. U większości chorych zespół Guillaina-Barrego mija bez pozostawienia trwałych następstw, jednak u części pozostają niektóre objawy neurologiczne, a niektórzy niestety umierają z powodu niewydolności oddechowej. Nie należy się przerażać – biegunka czy wymioty nie są zwykle groźne. Powikłania mogą nieść za sobą biegunki o etiologii bakteryjnej.

