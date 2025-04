Ropnie w obrębie „wyższych pięter” układu moczowego

Infekcje układu moczowego są najczęściej wywoływane przez bakterie, które mają duże powinowactwo do wywoływania uszkodzeń w samych nerkach, nie tylko w drogach moczowych. Z tego względu częstym powikłaniem są ropnie w miąższu narządów, zajmujących się produkcją moczu.

Objawy takiego zakażenia są najczęściej bardzo gwałtowne – polegają na nagłym wystąpieniu gorączki, bólu brzucha i dołu pleców oraz często nudności oraz wymiotów. Wymagają natychmiastowej konsultacji lekarskiej oraz wdrożenia leczenia antybiotykami oraz metodami zabiegowymi, mającymi na celu ewakuację skupiska bakterii z nerek oraz ułatwienie pracy tym narządom.

Niewydolność nerek

Niewydolność nerek to stan, gdy nerka przestaje pracować prawidłowo – jest ona konsekwencją zmian anatomicznych w strukturze tego narządu, które spowodowane są działalnością bakterii w obrębie nefronów (elementów anatomicznych nerki zajmujących się produkowaniem moczu).

W zależności od tego, jak długo trwa niewydolność nerek, objawy mogą ewoluować. Pierwszymi objawami niewydolności nerek są zwykle skąpomocz lub bezmocz oraz symptomy zatrucia organizmu produktami przemiany materii (jako że nerki przestają pracować, toksyny zaczynają gromadzić się w organizmie, stopniowo uszkadzając całe ciało). Kolejne etapy tej choroby polegają na gwałtownym zwiększeniu ilości oddawanego moczu oraz odwodnieniu wraz z wszystkimi jego konsekwencjami.

Dolegliwości te są często bardzo gwałtowne, przez co pacjent natychmiastowo zgłasza się do szpitala, gdzie zostaje wdrożone odpowiednie postępowanie, mające na celu „odtrucie” organizmu (zwykle jest to dializoterapia z podaniem dożylnie środków odżywczych i leków).

Nadciśnienie tętnicze

Jest to bardzo częste powikłanie, mające związek ze szkodliwą działalnością bakterii na nerki. Predysponują do niego zwłaszcza zakażenia przewlekłe (utrzymujące się w drogach moczowych dłużej niż 14 dni). Nadciśnienie tętnicze wywoływane jest głównie przez zaburzenie mechanizmów wydzielania przez nerki hormonów, które regulują gospodarkę wodną oraz kwasowo-zasadową organizmu.

Pozostałe powikłania zakażeń

Do znacznie rzadszych powikłań zakażeń układu moczowego należą między innymi urosepsa (bakteryjne zakażenie ogólnoustrojowe, mające swój początek w drogach moczowych), nefropatia (uszkodzenie nefronów na skutek obecności bakterii) oraz roponercze (obecność ropnej treści pochodzenia bakteryjnego w początkowych fragmentach dróg moczowych, co sprzyja szerzeniu się zakażenia).

