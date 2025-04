Najpierw zapalenie przechodzi na kość

Zapalenie kości twarzoczaszki jest jednym z częstszym powikłań. Występuje intensywny ból w obrębie głowy, gorączka oraz obrzęk zajętej okolicy. Osłabienie struktury kości, która aktywnie wchodzi w toczący się stan zapalny może prowadzić do rozwoju poniższych zaburzeń.

Zatoki a oko

Przez ciągłość zapalenie może szerzyć się również na oczodół. Związane z nim zaburzenia widzenia muszą natychmiast budzić Twoją uwagę. W łagodnej formie wystąpić może wytrzeszcz oraz obrzęk okolicy oczodołu. Z powodu zakażenia może dochodzić do nawet do ufiksowania gałki ocznej w jednym miejscu i niemożności jej poruszania oraz zajęcia nerwu wzrokowego, a przez to pogorszenia ostrości wzroku do zaniewidzenia włącznie.

Uwaga na naczynia

Tętnica szyjna, jej odgałęzienia i zatoki jamiste są znacznej wielkości naczyniami, które znajdują się w otoczeniu zatoki klinowej. Infekcja, która przenosi się na te naczynia może prowadzić do tętniaków i zakażenia materiałów zatorowych, a ich wystąpienie jest stanem zagrożenia życia.

Zagrożenie życia

Najgroźniejszym powikłaniem zapalenia zatok (głównie czołowej i klinowej) jest zapalenie w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Związane jest to z bardzo cienką warstwą kości, jaka odgranicza te zatoki od tkanki mózgowej. Infekcja taka może przenosić się zarówno poprzez kości jak i naczynia. Mogą pojawić się ropnie, zapalenie opon mózgowych oraz inne zagrażające życiu powikłania.

Objawami takich poważnych zaburzeń są zmiany osobowości, ból głowy, zaburzenia świadomości, problemy ze wzrokiem. Dojść może nawet do drgawek, śpiączki i śmierci.

Co robić, by ustrzec się powikłań?

Najlepszą bronią jaką dysponujemy jest dokładne leczenie każdego pojawiającego się zapalenia zatok. Jeśli leczenie farmakologiczne nie przynosi odpowiednich rezultatów, warto przedyskutować z lekarzem prowadzącym możliwość przeprowadzenia zabiegu operacyjnego niwelującego bezpośrednią przyczynę nawracających powikłań. Skuteczna terapia zmniejszy również ryzyko lub złagodzi objawy astmy oraz utraty węchu.

