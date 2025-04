Czym jest wirus brodawczaka ludzkiego?

Wirus HPV należy do rodziny Papillomawirusów i jest obecnie czynnikiem etiologicznym najpowszechniejszej choroby przenoszonej drogą płciową. Zakażenie tym wirusem w większości przypadków jest bezobjawowe i kończy się samoistną eliminacją wirusa. Jest to patogen obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. Istnieje około 100. typów tego wirusa. Jednak tylko kilka z nich ma istotne znaczenie kliniczne. Do zakażenia tym wirusem w zdecydowanej większości przypadków dochodzi poprzez stosunki płciowe. Możliwa jest jednak także transmisja za pośrednictwem przedmiotów osobistych, takich jak ręcznik czy gąbka.

Jakie są następstwa zakażenia wirusem HPV?

Zdecydowana większość ludności świata będzie w trakcie swojego życia zarażona tym wirusem. Jednak nie każda zachoruje. A to oznacza, że nasz układ odpornościowy przeważnie sam radzi sobie z wtargnięciem tego patogenu i go eliminuje zanim dojdzie do następstw zakażenia.

Od niedawna wiemy, że typ 16, 18,31 i 45 wirusa odpowiedzialne są za rozwój raka szyjki macicy, z czego najsilniejsze onkogenne właściwości wykazują typ 16 i 18. Rak płaskonabłonkowy wiąże się z inwazją typu 16 wirusa, zaś typ 18 i 45 jest podłożem rozwoju gruczolakoraka. Według bieżącej wiedzy z zakresu onkologii wirus HPV ma także swój udział w powstawaniu takich nowotworów jak rak pochwy, sromu, prącia, odbytu, krtani i gardła.

Do zmian łagodnych, u podstawy których leży zakażenie typem 6 i 11 wirusa należą:

kłykciny kończyste - jest to drobnobrodawkowaty wykwit, zlokalizowany najczęściej na ścianie pochwy, w jej przedsionku, na sromie, prąciu oraz w odbycie. Rzadko pojawiają się przy ujściu cewki moczowej. Nietypowymi miejscami występowania kłykcin są czerwień wargowa, jama ustna oraz migdałki podniebienne. Zmiany tego typu mogą także pojawić się na krtani i błonie śluzowej gardła noworodka urodzonego przez matkę zakażoną wirusem HPV. Warto zaznaczyć, że brak kłykcin w okolicy kanału rodnego nie wyklucza choroby u dziecka, ponieważ wirus HPV przenika przez łożysko

brodawczak płaskonabłonkowy skóry i błony śluzowej – zmiana na małej szypule, z reguły pokryta zrogowaciałym nabłonkiem;

zmiany dysplastyczne błony śluzowej szyjki macicy,

rogowacenie białe (leukoplakia) – są to zmiany występujące w przedsionku pochwy, na jej ścianie oraz na tarczy szyjki macicy, czyli w miejscach, gdzie fizjologicznie występuje nabłonek nierogowaciejący. Ogniska leukoplakii mają białawy odcień, są lekko wypukłe a ich pokrywa w odróżnieniu od prawidłowej śluzówki jest półmatowa.

Jest szczepionka!

Obecnie na liście szczepień zalecanych znajduje się także nowa, podawana w 3 dawkach szczepionka poliwalentna przeciwko HPV. Zawiera ona wirusopodobne cząsteczki typów 6, 11, 16 i 18 i skutecznie zapobiega zakażeniu przewlekłemu HPV i związanym z nim zmianom patologicznym. Druga dawka podawana jest po upływie 2 miesięcy, zaś trzecia po 6 miesiącach od dawki pierwszej. Szczepieniu mogą być poddane dziewczęta począwszy od 11. roku życia. Najlepiej jest podać ją jeszcze przed podjęciem aktywności seksualnej. Na liście kobiet, którym to szczepienie jest dedykowane znajdują się także te, które mają brodawczaki narządów płciowych, zmiany w badaniu cytologicznym lub dodatni wynik testu w kierunku DNA HPV.

Według ostatnich doniesień szczepionka wykazuje mniejszą skuteczność w tych przypadkach, kiedy już doszło do zakażenia wirusem HPV.