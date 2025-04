Rak płuc jest nowotworem, który dotyczy najczęściej mężczyzn powyżej 40. roku życia, a szczyt zachorowania przypada w wieku 60-70 lat. Jak wiadomo, palenie (niestety również bierne) odpowiada za 90% przypadków raka.

Szacuje się, że jedna na osiem osób, które w wieku 35 lat palą co najmniej 25 papierosów na dobę, umrze przed 75. rokiem życia. Dlatego warto rzucić palenie, jeśli chcemy żyć długo. Zwłaszcza, że wyniki leczenia są w Polsce mało zachęcające: mniej niż 10% chorych przeżywa 5 lat od wykrycia choroby.

Ryzyko choroby wzrasta z wiekiem

Za rakiem płuc, w przedziale wieku od 60.-79. roku życia, 2. i 3. miejsce u kobiet zajmują rak sutka i jelita grubego, natomiast u mężczyzn nowotwór jelita grubego i rak prostaty. Zachorowalność na raka sutka wzrasta po 50. roku życia, ale jest już niemal czterokrotnie zwiększona w grupie kobiet, które ukończyły 65 lat.

Wiek stanowi jeden z licznych czynników ryzyka, ale nie najistotniejszy.

Mammografia zaleca się jako badanie przesiewowe u kobiet w okresie największego zagrożenia, czyli od 50. aż do 75. roku życia, a potem w zależności od indywidualnej sytuacji kobiety.

Obserwacja zamiast leczenia w starszym wieku?

Natomiast w przypadku raka prostaty wiek jest głównym czynnikiem ryzyka zachorowania. Rzadko zdarza się on poniżej 40. roku życia, a dotyka mężczyzn średnio po 70-siątce. Po 80. roku życia stwierdza się go w badaniach autopsyjnych (pośmiertnych) już u większości z nich, ale do zgonu zwykle dochodzi z innego powodu i rak „przeżywa” pacjenta.

W obliczu tych faktów i ponieważ nowotwór u osób po 70. roku życia bywa mniej agresywny niż u młodszych, kontrowersyjne jest, czy w tej grupie osób dążyć do zwiększenia wykrywalności, a także czy zawsze poddawać pacjentów leczeniu. Obecnie uważa się, że przy korzystnych cechach raka dopuszczalne jest tzw. watchful waiting, czyli czujne oczekiwanie i obserwacja.

Nowotwory charakterystyczne dla płci

Z nowotworów przewodu pokarmowego olbrzymia większość dotyczy osób w podeszłym wieku, m.in. rak przełyku, nowotwory żołądka, jelita, trzustki. Na nowotwór jelita grubego zapadają osoby powyżej 40. roku życia, a ryzyko rośnie wraz z wiekiem i jest najwyższe w wieku 80. lat. W przedziale od 50. do 75. roku życia zalecane są badania przesiewowe.

Ponadto, często rak lokalizuje się w nerce i pęcherzu moczowym mężczyzn powyżej 60-siątki, a u kobiet po menopauzie w układzie rodnym: trzonie macicy (tzw. rak endometrium), szyjce macicy, jajniku (aczkolwiek niektóre jego rodzaje są typowe dla młodszych kobiet, a nawet dziewcząt), pochwie i na sromie. Z „męskich” nowotworów, około 25% raków jądra (są to tzw. nasieniaki) przytrafia się w okolicach 50 urodzin. Inne nowotwory korelujące ze starością to m.in. szpiczak plazmocytowy, raki skóry (inne niż czerniak) i chłoniaki nieziarnicze.

