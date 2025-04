Skąd u seniorów nowotwory skóry?

W wieku starszym występują często stany przedrakowe i nowotwory skóry. Zmianami predysponującymi do powstania raka podstawno- lub kolczysto komórkowego są występujące na skórze twarzy i głowy, a także na odsłoniętych częściach ciała (grzbiety rąk, przedramiona, podudzia) żółtawobrunatne nawarstwienia rogowe, o suchej i nierównej powierzchni zwane rogowaceniem starczym.

O transformacji nowotworowej rogowacenia świadczy powiększenie wykwitu, nacieczenie i krwawienie. Także częściej może dojść do rozwoju czerniaka złośliwego, który często u ludzi starszych rozwija się ze złośliwych plam soczewicowatych leżących głównie na twarzy. Plamy te są bardzo ciemne, wolno się powiększają i mają nacieczoną podstawę.

Czerniaki złośliwe wywodzą się z melanocytów i powstają w zmianach barwnikowych na skórze, błonach śluzowych, w obrębie gałek ocznych i OUN. Mają wyjątkowo dużą zdolność do przerzutów drogą naczyń chłonnych i limfatycznych. Zmiany wcześnie rozpoznane i całkowicie usunięte nieraz udaje się wyleczyć. Często jednak występują nawroty i przerzuty. Leczenie polega na usunięciu zmiany z marginesem zdrowej skóry. W zmianach zaawansowanych i przerzutach stosuje się cytostatyki.

Tłuszczaki i włókniaki

Oprócz nowotworów złośliwych częściej także u ludzi starszych dochodzi do rozwoju nowotworów łagodnych, np. tłuszczaków czy włókniaków.

Tłuszczaki są zbudowane z tkanki tłuszczowej, miękkie w dotyku, bezbolesne i przesuwalne względem podłoża. Występują najczęściej na tułowiu i przedramionach. Nie wymagają leczenia (jedynym sposobem jest leczenie chirurgiczne), chyba że powodują ucisk albo ograniczenie ruchów. Można je usuwać również ze względów kosmetycznych.

Włókniaki to nowotwory łagodne powstające w tkance łącznej. Włókniaki miękkie to małe, uszypułkowane wykwity koloru zdrowej skóry lub przebarwione, występujące zwykle w większej liczbie na szyi, w dołach pachowych i pachwinach. Włókniaki twarde to pojedyncze, przesuwalne względem podłoża małe guzki o zabarwieniu od czerwonego do brunatnego powstające na kończynach. Liczba ich wzrasta z wiekiem. Można stosować leczenie chirurgiczne, głównie ze względów estetycznych.

