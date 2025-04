Ból w dolnej części brzucha

Pierwszym objawem, który może świadczyć o obecności polipa w jelicie grubym jest ból. Nie jest on charakterystyczny, lokalizuje się w dolnym lewym kwadrancie brzucha. Może być opasujący, ciężki do umiejscowienia - rzadko chory jest w stanie dokładnie określić, skąd on pochodzi. Przez kobiety często jest mylony z bólem menstruacyjnym lub owulacyjnym, przez mężczyzn z zapaleniem pęcherza moczowego.

Ból brzucha przy polipach jelita grubego nie jest bardzo intensywny, ustępuje po podaniu środków rozkurczowych lub przeciwbólowych.

Krwawienie z jelita grubego

Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego jest kolejnym niespecyficznym objawem polipów jelita grubego. Krew jest obserwowana najczęściej w stolcu lub zaraz po wypróżnieniu, rzadziej na bieliźnie. Może być to jawne krwawienie (czerwona, widoczna krew) lub krwawienie utajone (krew niewidoczna dla chorego, ale wykrywalna w badaniach stolca). Krwawienie może być na tyle intensywne, że wywołuje niedokrwistość z niedoboru żelaza.

Krwawienie z jelita grubego to najczęstsza przyczyna niedokrwistości z niedoboru żelaza w wieku podeszłym. Jeżeli w morfologii zostanie wykryta anemia, a cierpisz na niespecyficzne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, to może być polip jelita grubego!

Ilość krwi zależy od tego, jak wiele naczyń znajduje się w sąsiedztwie polipa lub w jego wnętrzu – czyli także od rozmiarów polipa.

Konieczność częstych wizyt w łazience

Chorzy często narzekają na zwiększone parcie na stolec. Jest to nieprzyjemne uczucie, która zmusza chorego do wizyty w łazience. Skurcze mięśni okołoodbytniczych są na tyle silne, że mogą nawet powodować ból. Jest to spowodowane podrażnieniem ściany jelita przez tworzący się lub istniejący już polip, który działa na jelita jak masy kałowe, pobudzając jego perystaltykę. Często pomimo silnego parcia nie dochodzi do wypróżnienia. Prowadzi to do psychogennego skurczu mięśni odbytu oraz strachu chorego przed wizytą w toalecie.

Śluz w kale

Chorzy z polipami jelita często obserwują przeźroczyste, pojedyncze, śluzowe pasma w oddanym stolcu. Dolegliwość ta rzadziej polega na oddawaniu samego śluzu, choć może się tak zdarzyć w przypadku bardzo intensywnego parcia na stolec i skurczu mięśni podbrzusza.

Zwiększona ilość gazów

W przypadku obecności polipa jelita grubego nie jest to wynikiem nieprawidłowości dietetycznych. Objawowi temu nie towarzyszą zaparcia, wręcz przeciwnie – chorzy często uskarżają się na uciążliwe biegunki, związane ze zwiększoną potrzebą oddawania stolca oraz szybszym pasażem jelitowym (szybszą „wędrówką” pożywienia przez jelito grube).

Obserwuj dokładnie wszystkie objawy!

Polipy jelita grubego często towarzyszą innym chorobom (nie tylko dotyczącym jelit). Dla lekarza, który będzie badał Cię także pod ich kątem, ważne będą wszystkie okoliczności – łącznie z dietą, czasem od spożycia posiłku do wystąpienia objawów oraz przyjmowanymi lekami.

