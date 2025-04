fot. Fotolia

Zdaniem 64% Polek zdrowie jest dla nich najważniejsze. Dla 58% z nich priorytet stanowi bezpieczna żywność bez zanieczyszczeń, a dla 55% zbilansowana dieta oparta na produktach najwyższej jakości. To trzy najważniejsze wnioski płynące z badań, które zostały zrealizowane przez forum konsumenckie „Przyjaciele Szkła” (Friends of Glass) oraz Europejską Federację Opakowań Szklanych (FEVE) w ramach kończącej się kampanii „Spójrz poza etykietę”*.

Ostatnia dyskusja społeczna w Polsce na temat profilaktyki, badań i wpływu otaczającego środowiska na nasze życie i zdrowie z pewnością przyczyniła się do wzrostu świadomości odnośnie zagrożeń, którym można przeciwdziałać. W tym kontekście nie dziwią wyniki badań, które dowodzą, że dla Polek najważniejsze jest to, co bezcenne.

Na pytanie: jak często martwisz się o bezpieczeństwo spożywanego jedzenia w kontekście zdrowia swoich najbliższych, a szczególnie dzieci, 14% Polek odpowiedziało, że bardzo często, a 55% - że często. Dodatkowo zdaniem aż 42% pań dużo szkodliwych związków przenika do pożywienia z opakowań, a 41% uważa, że zanieczyszczenia przedostają się do żywności w pewnym stopniu. Natomiast 87% respondentek wierzy, że interakcja związków chemicznych z opakowania może przyczynić się do zwiększonego ryzyka potencjalnych zachorowań.

– W celu uniknięcia niepożądanego zanieczyszczenia żywności z opakowania, zwłaszcza podczas podejmowania decyzji zakupowych, konsumenci powinni postawić na wysoką jakość i bezpieczeństwo, a więc „Spojrzeć poza Etykietkę”, czyli nie tylko na składniki produktu, ale także na to, w jakim opakowaniu się on znajduje – informuje Adeline Farrelly, Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Opakowań Szklanych FEVE w imieniu Ruchu Przyjaciół Szkła (Friends of Glass). – Według raportu badawczego prof. Ditera Schrenka szkło z dwóch powodów jest najlepszym i najbezpieczniejszym wyborem dla konsumentów. Po pierwsze, żadne substancje z opakowania szklanego nie przenikają do żywności, a po drugie, szkło jest całkowicie wykonane z naturalnych materiałów, co gwarantuje jego neutralność.

Okazuje się, że coraz częściej w parze z naukowymi tezami idzie też świadomy wybór polskich konsumentek. 71% z nich preferuje szkło przy wyborze kupowanych napojów, a aż 90% ma dobrą i bardzo dobrą opinię na temat szkła ogólnie.

– Polki są coraz bardziej świadome tego, że inwestycja w dobrej jakości żywność procentuje zdrowiem, świetnym samopoczuciem i pięknym wyglądem. Dlatego decydują się na wartościowe produkty, zwracając jednocześnie uwagę, aby były w bezpiecznych i dobrze oznakowanych opakowaniach. Wybierając opakowania szklane, chcą mieć również pewność, że towar, który finalnie wkładają do koszyka jest najwyższej jakości – począwszy od jego wytworzenia aż po transport i dystrybucję, na walorach smakowych i efektach zdrowotnych kończąc. Sama jestem pasjonatką zdrowego jedzenia oraz szklanych opakowań – podsumowuje Barbara Maciałczyk, marketing manager w Ardagh Group.

