Niebezpieczne przeszczepy

Z ryzykiem powikłań są związane wszelkiego rodzaju transplantacje (serca, wątroby, nerki). Najbardziej boimy się pierwszych tygodni po takiej operacji, gdyż wtedy właśnie istnieje największe ryzyko powikłań. Wiadomo, że przy przeszczepie nowego narządu, zupełnie obcego dla naszego organizmu, istnieje obawa, że zostanie on odrzucony. Powikłania mogą być również związane z operacją. U pacjentów mogą również wystąpić zakażenia związane z leczeniem, które przeprowadza się za pomocą leków immunopresyjnych. Takie zakażenie jest również możliwe w późniejszym okresie, niż pierwsze tygodnie po operacji. Po transplantacji konieczne jest przyjmowanie leków immunopresyjnych, które niestety osłabiają układ odpornościowy, a co za tym idzie, możliwość zwalczania zakażeń przez organizm. Mogą one powodować różnego rodzaju zakażenia, jak i rozwój nowotworów.

Operacja prostaty

Operacja prostaty wiąże się z ryzykiem powikłań. Mogą one być bardzo poważne, które w znaczny sposób utrudniają normalne funkcjonowanie. Jest to związane z budową anatomiczną prostaty oraz delikatnymi strukturami. Prostata jest położona blisko nerwów, które odpowiadają za uzyskanie i utrzymanie erekcji oraz za odczuwanie przyjemności podczas stosunku seksualnego. Narząd ten leży bezpośrednio pod pęcherzem moczowym, a tylna część stercza przylega bezpośrednio do odbytnicy. Układ ten daje nam obraz, jakiego rodzaju powikłania grożą po operacji prostaty. Jeżeli już dojdzie do powikłań, to są one zazwyczaj do siebie podobne, niezależnie od tego, jaką metodę zabiegu wybierzemy. Największe zagrożenia wiążą się z adenomektomią radykalną. Najbezpieczniejsza jest zaś przezcewkowa elektroresekcja prostaty (TURP). Niestety nie każdy jednak problem da się rozwiązać metodą najmniej inwazyjną, np. rak prostaty musi być poddany operacji radykalnej.

Inne przyczyny powikłań pooperacyjnych

Jedną z głównych przyczyn powikłań pooperacyjnych jest zakażenie miejsca operowanego. Często w szpitalach dochodzi do zakażeń i w większości przypadków są one bezpośrednio związane z miejscem, które było operowane. Aby zmniejszyć odsetek takiego rodzaju powikłań pooperacyjnych, stosuje się metody zapobiegawcze temu. Przed operacją należy wyleczyć wszytskie infekcje, które są obecne w organizmie, przez zastosowanie metody antybiotykowej.

