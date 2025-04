Od gardła do żołądka

Przełyk jest narządem łączącym gardło z żołądkiem. Ponieważ długi jego odcinek znajduje się w obrębie klatki piersiowej, chirurgicznym leczeniem chorób przełyku zajmują się torakochirurdzy, chociaż nierzadko również chirurdzy ogólni.

Uszkodzenie przełyku

Leczenia chirurgicznego może wymagać perforacja przełyku. Do przerwania ciągłości przełyku dochodzi w następstwie intensywnych wymiotów, jako powikłanie raka, przy ciężkim oparzeniu lub uszkodzeniu przez ciało obce. Zdarza się też podczas przeprowadzania zabiegów endoskopowych, ale wówczas jest możliwość natychmiastowej interwencji. Torakochirurdzy podejmują się również operacji przetoki tchawiczo-przełykowej, czyli nieprawidłowego połączenia między tymi dwoma narządami, które może być wadą wrodzoną, ale może również wytworzyć się u pacjentów z założoną rurką tracheostomijną, która może wywołać martwicę, wywierając ucisk na ścianę przełyku.

Choroby nowotworowe

Torakochirurdzy we współpracy z onkologami zajmują się leczeniem nowotworów przełyku. Nowotwory łagodne wymagają interwencji chirurga tylko wtedy, gdy powodują nasilone dolegliwości. Większym problemem jest rak przełyku. Nie jest to bardzo częsty nowotwór złośliwy, ale niestety jest wykrywany w zaawansowanym stadium, ponieważ niepokojące objawy pojawiają się późno. Gdy nowotwór jest stopniu zaawansowania umożliwiającym operację, chory kierowany jest do chirurga. U pacjenta przeprowadza się operację usunięcia przełyku i okolicznych węzłów chłonnych. Są różne techniki odtwarzania ciągłości przewodu pokarmowego. Jedną z nich jest wytworzenie tuby z żołądka i podciągnięcie go do klatki piersiowej. Można w tym celu wykorzystać także pętlę jelita cienkiego lub część okrężnicy. Dla pełnej skuteczności leczenia stosuje się dodatkowo chemioterapię i radioterapię. W przypadkach nieuleczalnego raka przełyku wykonuje się zabiegi paliatywne, które umożliwiają odżywianie chorych np. zakłada się protezę zapewniającą drożność przełyku.

Inne schorzenia

Torakochirurgia zajmuje się również leczeniem łagodnych schorzeń przełyku. Jednym z nich jest achalazja, czyli choroba charakteryzująca się upośledzeniem rozkurczu dolnego zwieracza przełyku, co utrudnia przechodzenie pokarmu do żołądka. Jeśli chodzi o leczenie zabiegowe, stosuje się operacje endoskopowe – rozszerzanie wpustu żołądka oraz wstrzykiwanie w tą okolicę toksyny botulinowej. Wykonuje się także operację polegającą na podłużnym przecięciu warstwy mięśniowej wpustu żołądka i dolnej części przełyku. Leczenia chirurgicznego może wymagać też choroba refluksowa przełyku, zwłaszcza, gdy leczenie zachowawcze nie przynosi efektu. Operacja, zwykle laparoskopowa, polega na owinięciu górnej części żołądka wokół przełyku, co ma za zadanie wzmocnić funkcję dolnego zwieracza przełyku, która w tej chorobie jest nieprawidłowa.

