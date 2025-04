Pyszne, ale szkodliwe

Coca-cola jest pyszna, tak powie każdy, kto szczególnie latem nie potrafi się z nią rozstać nawet na chwilę. W upalne dni nie zastanawiamy się jak to co pijemy wpływa na nasze szkliwo, jedyne o czym marzymy to zaspokojenie pragnienia. Napoje gazowane, kwaśne, bardzo słodkie soki działają zdecydowanie destrukcyjnie na tkanki twarde zęba. Nie zauważamy tego naturalnie od razu, ponieważ procesy są powolne i niewidoczne na pierwszy rzut oka.

Problem natomiast staje się namacalny, kiedy to zmiany na szkliwie wymagają już interwencji stomatologa. Kwasy zawarte w świeżo wyciskanych sokach najprościej mówiąc – trawią. Napoje są jednakowoż słodkie, co jest dodatkową pożywką dla bakterii znajdujących się w jamie ustnej.

Wino, kawa, herbata – zrezygnować?

Zrezygnować niekoniecznie, wystarczy ograniczyć. Te trzy magiczne napoje są jak nałogi, niebezpieczne dla zębów. Wino czerwone nie dość, że przebarwia, jest cierpkie i kwaśne, nie polecane szczególnie osobom po wybielaniu, oraz tym, którzy chcą utrzymać swój naturalny kolor szkliwa na długo.

Kawa i herbata – poranni przyjaciele chyba każdego z nas, bo kto rankiem na dobry start wypija szklankę wody? Tak więc czarne napoje pozostawiają ciemne ślady. Osoby, które raczą się tymi używkami kilka razy dziennie, na pewno wiedzą czym jest osad, szczególnie od strony językowej w żuchwie. Co więc począć kiedy zrezygnować z przyjemności nie chcemy a białe zęby są dla nas priorytetem ? Ciekawym rozwiązaniem jest picie przez słomkę, może i elegancko to nie wygląda, ale zawsze jest jakimś wyjściem – pijemy kawę, a zęby omijamy.

Kwasy - co z nimi ?

Kwasy w jamie ustnej wyrządzają spore szkody. Widoczne jest to szczególnie u osób, które piją colę w dużych ilościach oraz u pacjentów spożywających świeżo wyciskane soki bez rozcieńczenia z wodą. Ubytki niepróchnicowego pochodzenia tworzą się przy szyjce zęba, są to odwapnione, jaśniejsze plamy. Proces ten dobrze widoczny jest u dzieci z uzębieniem mlecznym, pojonych wszelkiego rodzaju słodkimi napojami.

Ważne jest, żeby bezpośrednio po wypiciu kwaśnych napojów nie szczotkować zębów, tylko przepłukać jamę ustną wodą a umyć po upływie około 20 minut. Wszystko po to, alby ‘rozpuszczone’ szkliwo odbudowało swoją osłonkę nabytą, nie narażać go od razu na mechaniczne ścieranie szczoteczką do zębów. Kwasy występują w prawie wszędzie, niwelować można je także za pomocą dostępnych wszędzie bezcukrowych gum do żucia zmniejszających poziom pH w sytuacjach kiedy szczotkowanie zębów jest w danym momencie niemożliwe.

