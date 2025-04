Kobieta w ciąży ma prawie takie same prawa, jak inni pacjenci. Ma ona prawo do poszanowania intymności i godności osobistej przez lekarzy i pielęgniarki. Personel medyczny powinien poinformować przyszłą matkę o szczegółach postępowania medycznego. Kobieta ma prawo do dodatkowej opieki osoby bliskiej i odwiedzin. Wszystkie informacje dotyczące jej i jej dziecka objęte są tajemnicą, a pacjentka ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej. Gdy urodzi się dziecko kobieta może przebywać z nim „skóra do skóry”.

