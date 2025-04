Polska, według danych demograficznych, jest w grupie osiemnastu krajów świata, których cechą wspólną jest profil wiekowy społeczeństwa z przewagą osób starszych. Prognozy demograficzne przewidują, iż do roku 2050 liczba osób w wieku powyżej 65 lat wzrośnie prawie dwukrotnie, a osób powyżej 80 lat – ponad trzykrotnie. Starzenie się populacji Polski to równocześnie wzrost liczby osób chorych na dolegliwości związane z chorobami otępiennymi, w tym na chorobę Alzheimera, która jest najczęstszą postacią otępienia u osób powyżej 65. roku życia. W Polsce na chorobę Alzheimera choruje około 250 tysięcy osób.

Narodowe plany alzheimerowskie

W lutym 2009 Parlament Europejski przyjął Pisemną Deklarację nr 08/2008, wzywającą Komisję Europejską i państwa członkowskie do uznania choroby Alzheimera za priorytet polityki zdrowotnej oraz zalecił opracowanie narodowych planów alzheimerowskich i Europejskiego Planu Działania. Koncepcje takie są już wdrażane w 13 krajach europejskich, w których opracowano narodowe plany alzheimerowskie.

Polska do tej pory nie wdrożyła żadnej koncepcji dotyczącej choroby Alzheimera. W ubiegłym roku Koalicja Alzheimerowska, w skład której wchodzą specjaliści w dziedzinie neurologii i psychiatrii oraz przedstawiciele stowarzyszeń pacjenckich, wypracowała propozycję założeń Narodowego Planu Alzheimerowskiego, wskazując kluczowe zagadnienia wymagające podjęcia bezzwłocznych działań na rzecz osób chorych. Narodowy Plan Alzheimerowski pozostaje jednak ciągle w fazie projektu i jak dotąd jego realizacja nie została rozpoczęta.

Zdefiniowanie problemów pacjentów z Alzheimerem

Wdrożenie Narodowego Planu Alzheimerowskiego w Polsce jest konieczne ze względu na pilną potrzebę rozwiązania wielu istniejących obecnie problemów dotyczących chorych i ich opiekunów. Pozwoli on na bardziej racjonalne podejmowanie działań organizacyjnych i finansowych.

Główne problemy związane z diagnostyką, leczeniem oraz opieką nad osobami z chorobami otępiennymi, to:

brak ośrodków dziennej i całodobowej opieki (brak standardów w tym zakresie),

(brak standardów w tym zakresie), mała liczba specjalistycznych poradni,

zbyt długi okres od wystąpienia pierwszych objawów do rozpoznania choroby i wdrożenia odpowiedniego leczenia,

brak efektywnej refundacji leków,

nieprzestrzeganie praw pacjenta ,

, brak wystarczającej wiedzy na temat choroby i jej społecznych skutków,

również wśród osób kształtujących w Polsce politykę zdrowotną i społeczną.

Wypracowane przez członków Koalicji Alzheimerowskiej założenia Narodowego Planu obejmują szerokie spektrum działań medycznych, opiekuńczych, edukacyjnych i naukowych.

Warto wiedzieć: Założenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego

Narodowy Plan Alzheimerowski – ogólne złożenia

obszar medyczny

W obszarze stricte medycznym, założeniem Narodowego Planu Alzheimerowskiego jest stworzenie modelowych ośrodków pomocy medycznej dla chorych, w oparciu o istniejącą strukturę organizacyjną i kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ośrodki powinny zatrudniać geriatrów, neurologów, psychiatrów i psychologów, posiadać kontrakt zawarty z NFZ w zakresie porad właściwych specjalistów, a także mieć możliwość prowadzenia diagnostyki i terapii w ramach hospitalizacji dziennych.

Plan zakłada opracowanie programu terapeutycznego dla osób z chorobą Alzheimera, który pozwoli na kompleksowe, wielospecjalistyczne leczenie chorych w oddziałach dziennych, poradniach specjalistycznych oraz w ramach opieki domowej i paliatywnej. W zakresie poprawy diagnostyki plan rekomenduje wprowadzenie badań skriningowych osób po 65. roku życia za pomocą właściwych i standaryzowanych testów.

w obszarze farmakoterapii

Założenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego zakładają również zapewnienie chorym dostępu do nowoczesnych, w pełni refundowanych leków. W Polsce obecnie dysponujemy takimi samymi lekami, jakie są dostępne na całym świecie. Do niedawna występowały one jedynie w postaci tabletek podawanych raz lub dwa razy na dobę, które wielu pacjentom trudno było stosować ze względu na działania niepożądane. W ostatnim czasie pojawiła się jednak możliwość terapii transdermalnej (postać plastra). Zalety tej metody to łatwiejszy schemat dawkowania, mniejsze obciążenie w codziennej opiece nad chorym, a przede wszystkim wysoka skuteczność podawania leku. Przyjmowanie leku regularnie, w określonej dawce oraz zapewnienie stałego jego poziomu we krwi jest bardzo istotne dla uzyskania właściwego efektu terapeutycznego – złagodzenia objawów choroby, a także opóźnienia jej rozwoju. Niestety terapia w postaci plastra obecnie dla wielu chorych jest nieosiągalna z powodu wielokrotnego wzrostu odpłatności za lek, wprowadzonej od stycznia bieżącego roku.

obszar opieki nad pacjentem

W zakresie opieki nad pacjentem propozycje Narodowego Planu Alzheimerowskiego zakładają opracowanie standardów opieki osób z zespołami otępiennymi, w tym opieki paliatywnej również w warunkach domowych, stworzenie szerokiej sieci specjalistycznych placówek opieki instytucjonalnej, takich jak – placówki całodobowe, placówki dzienne, grupy terapeutyczne dla osób we wczesnym etapie choroby.

Konieczne jest również wsparcie finansowe opieki nad chorym przebywającym w domu oraz zapewnienie chorym i opiekunom możliwości udziału w specjalistycznych turnusach rehabilitacyjno-wypoczynkowych. Plan zakłada również stworzenie w polskim prawie instytucji „testamentu za życia” zapewniającego skuteczne i ustawowo umocowane rozwiązania w dziedzinie wyrażania swej woli za życia przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń prawnych.

W wypracowanych przez członków Koalicji propozycjach Narodowego Planu Alzheimerowskiego znalazły się również zapisy z zakresu planowanego podjęcia badań naukowych celem lepszego poznania chorób otępiennych, edukacji społeczeństwa i środowiska medycznego oraz uznania miejsca i roli organizacji alzheimerowskich w systemie wszechstronnej opieki nad osobami chorymi.

Koalicja Alzheimerowska

W skład Koalicji weszli członkowie Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego:

prof. dr hab. med. Maria Barcikowska,

prof. dr hab. med. Andrzej Szczudlik,

prof. dr hab. med. Grzegorz Opala,

prof. dr hab. med. Tadeusz Parnowski,

prof. dr hab. Jacek Kuźnicki,

dr hab. med. Tomasz Gabryelewicz

oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich:

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,

Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie,

Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie,

Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,

Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie.

Środowisko dziennikarzy medycznych reprezentuje w koalicji – Jadwiga Kamińska, prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia. Patronat honorowy objęła prof. dr hab. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera/ udostępnione przez D&D Communication/ mk