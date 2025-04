Co to jest przeszczep?

Przeszczep, inaczej transplantat, to narząd lub tkanka pobrana od dawcy, podlegająca chirurgicznemu opracowaniu oraz wszczepieniu do organizmu biorcy. Wśród przeszczepów wyróżnia się przeszczep autogeniczny - w obrębie jednego organizmu (np. przeszczep skóry pobrany z kończyny dolnej, do przykrycia ubytku skórnego po oparzeniu dłoni). Inne rodzaje stanowią transplantaty przeszczepiane pomiędzy dawcą a biorcą. Do takich należą przeszczepy izogeniczne - między osobnikami identycznymi genetycznie (np. bliźnięta jednojajowe) oraz allogeniczne – w obrębie osobników tego samego gatunku, ale różniących się genotypowo. Przeszczep heterogenny to przeszczep pomiędzy osobnikami różnych gatunków. Obecnie nie wykorzystuje się przeszczepów heterogennych z uwagi na znaczne różnice antygenowe i wynikające z tego faktu duże ryzyko odrzucenia przeszczepu.

Co wpłynęło na tak duży rozwój transplantologii w ostatnich latach?

W ciągu kilkudziesięciu lat doszło na świecie do niesłychanego rozwoju transplantologii klinicznej. Przeszczepianie nerek, wątroby oraz serca stanowi uznany sposób leczenie schyłkowej niewydolności tych narządów. Coraz częściej dokonuje się przeszczepów trzustki, płuc, płuco wraz z sercem czy jelit. Rozwój transplantologii mógł się dokonać dzięki udoskonaleniu technik operacyjnych, sposobów przechowywania narządów, badania zgodności tkankowej, a także wprowadzeniu skuteczniejszego leczenia immunosupresyjnego oraz wczesnemu rozpoznawaniu i leczeniu odrzucania. W Polsce przeszczepia się niemal wszystkie narządy możliwe do przeszczepienia przy obecnym stanie wiedzy światowej medycyny. Wyjątek stanowi przeszczepianie jelit, które póki co nie jest rozpowszechnioną metodą leczenia na terenie Polski. Mimo praktycznej możliwości przeszczepienia serca, nerki, wątroby, trzustki, płuc czy kończyny górnej w Polsce, ilość wykonywanych przeszczepień jest wciąż niewystarczająca. Wiedza społeczeństwa o tym, jaką wartością dla setek śmiertelnie chorych ludzi jest przeszczepienie narządu jest nadal niewystarczająca. Należy, poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych informujących o potrzebach i wynikach przeszczepiania narządów, przekonywać społeczeństwo o skuteczności tej metody leczenia.

