Jakie są czynniki ryzyka zawału serca, jak je zwalczać?

Czynniki ryzyka zawału serca zostały bardzo dobrze poznane. Ich istnienie nie tylko zwiększa wystąpienie powikłań kardiologicznych, ale może przyczynić się do skrócenia życia.

Do czynników ryzyka zawału serca można zaliczyć:



Choroby, które skutecznie się leczy: cukrzycę, nadciśnienie. hiperlipidemię





Nawyki, zachowania, styl życia, które zawsze można zmodyfikować:



nadwaga

siedzący tryb życia

palenie tytoniu



Stresujący tryb życia – co zawsze można minimalizować poprzez:



codzienną relaksację

możliwości odreagowania np. wysiłek fizyczny

unikanie czynników wywołujących stres

radość z drobnych rzeczy

życzliwe nastawienie do świata



Aby ograniczyć czynniki zawału serca konieczna jest zmiana dotychczasowego stylu życia:



Wybieraj zdrową żywność – warzywa, owoce, skrobia zawarta w pieczywie, makaronach,

ryżu,ziemniakach, roślinach strączkowych. Unikaj soli. Doceń naturalny smak potraw. Możesz wypróbować przyprawy ziołowe, będące znakomitym podkreśleniem dań warzywnych i mięsnych.

Zmniejsz spożycie „ukrytych” tłuszczów – mięso, żółty ser, olej, masło, śmietana,

margaryna oraz alkohole, napoje gazowane i słodzone.

Zastosuj zasadę pozostawiania resztek na talerzu po zjedzeniu posiłku, tzn. nie zjadaj wszystkiego.



Rzuć palenie już dzisiaj, pamiętaj by robić to stopniowo. Najlepiej gdy udasz się do poradni antynikotynowej w swoim ośrodku zdrowia. Ogranicz również inne używki, takie jak kawa czy alkohol.

Zwiększ swoją sprawność fizyczną poprzez regularne ćwiczenia. Pamiętaj, by zacząć swoje starania powoli i stopniowo osiągnąć zamierzony cel. Nie rzucaj się na głęboka wodę. Regularne ćwiczenia powinny wejść Ci w krew. Niech staną się dobrym nawykiem sprzyjającym zdrowiu i przedłużeniu życia.

Twoje serce Cię za to pokocha.

Katarzyna Ziaja