Miażdżyca najczęściej dotyczy naczyń serca, mózgu i kończyn (szczególnie dolnych).

Etapy powstawania miażdżycy

Jeśli światło naczyń zwężone jest nieznacznie to przepływ krwi jest wystarczający do zaopatrzenia tkanek w tlen – przynajmniej w spoczynku. Z czasem zmiany miażdżycowe są jednak coraz większe co może prowadzić do trwałego deficytu tlenowego, który objawia się klinicznie w postaci pojawiającego się coraz częściej bólu wysiłkowego. Znaczne zmniejszenie światła tętnicy lub całkowite jego zaczopowanie prowadzi do obumarcia tkanek.

Miażdżyca w sercu

Gdy tętnice wieńcowe objęte są miażdżycą mówimy o chorobie wieńcowej. Inne określenie to choroba niedokrwienna serca bo w tej patologii miażdżyca prowadzi do niedokrwienia serca. Stopień ciężkości choroby zależy od tego jak bardzo zmiany miażdżycowe utrudniają przepływ krwi w naczyniach wieńcowych.

Wielu pacjentów nie prezentuje żadnych objawów jednak kiedy dochodzi już do ich wystąpienia to najbardziej typową dolegliwością jest silny ból zamostkowy (angina pectoris).

Do zawału serca dochodzi zazwyczaj w wyniku całkowitego zamknięcia naczyń wieńcowych skutkiem czego zaopatrywany obszar serca nie jest ukrwiony i obumiera. Częstą przyczyną zawału serca jest skrzep, który powstaje na skutek zlepiania się płytek i wędruje z krwią aż do momentu gdy napotka na swej drodze zwężony odcinek, przez który nie może się przedostać.

Miażdżyca w mózgu

Tak skomplikowany organ jakim jest mózg, wymaga bardzo dużego zaopatrzenia w krew, a tym samym gęstej sieci naczyniowej. W mózgu istnieje wiele małych połączeń między naczyniami, które w przypadku niewielkich zwężeń wytwarzają krążenie oboczne powodując brak objawów choroby przez dłuższy czas. Postępująca miażdżyca prowadzi jednak do pojawienia się, początkowo przemijających zaburzeń funkcji mózgu. Zależnie od umiejscowienia zmian zaburzenia te mogą mieć różny charakter. Całkowite przerwanie dopływu krwi, również w mózgu, powoduje zawał (tu określany mianem udar). Udar mózgu może wystąpić w każdej części mózgu, a zależnie od umiejscowienia mamy do czynienia z różnymi objawami.

Miażdżyca w kończynach

Klinicznymi skutkami miażdżycy w tętnicach nóg jest niedokrwienie kończyn dolnych. Choroba może rozwinąć się w tętnicach miednicy, ud lub podudzia. Wyróżniamy cztery stadia choroby, w zależności od stopnia zwężenia naczyń. W pierwszym stadium dolegliwości mogą pojawić się jedynie przy bardzo silnym napięciu mięśni. W drugim stadium występuje ból podczas chodzenia, który zmusza pacjenta do zatrzymania się. Trzecie stadium charakteryzuje się bólem kończyn podczas spoczynku, które nasilają się w pozycji leżącej a czwarty etap, w którym tętnica zostaje całkowicie zamknięta grozi martwicą i amputacją kończyny.