Miażdżyca drąży serce…

Serce z racji niezwykle ważnej funkcji dla organizmu jest jednocześnie narządem narażonym na szkodliwe oddziaływania czy to zewnętrzne, czy wewnętrzne. Najczęstszą przyczyną niewydolności mięśnia sercowego jest miażdżyca naczyń krwionośnych, która blokując naczynia wieńcowe zmniejsza lub nawet uniemożliwia dopływ tlenu i substancji odżywczych do mięśnia.

Miażdżyca polega na odkładaniu się w ścianach naczyń złogów głównie tłuszczu, co przyczynia się do zamykania obwodu naczynia i niedrożności skutkujących niedożywieniem tkanki. Przyczynia się to do bezpośredniego zagrożenia mięśnia sercowego. Poprzez niedotlenienie i niedokrwienie dochodzi do uszkodzenia serca. Z tego powodu w wielu przypadkach stan taki trwa latami, stopniowo kumulujące się uszkodzenia doprowadzają do pojawiania się typowych da niewydolności objawów.

Niewydolność serca jako powikłanie zawału serca

Ważnym czynnikiem etiologicznym niewydolności serca jest choroba niedokrwienna współwystępująca z miażdżycą naczyń krwionośnych. Dotyczy ona, bowiem blokowania dopływu do mięśnia składników odżywczych powodując stopniowe pogorszenie się funkcji niedożywionego obszaru aż do martwicy włącznie (zawał).

Postęp w leczeniu zespołów wieńcowych, jaki dokonał się w ostatnich latach znacznie polepszył rokowanie pacjentów z ostrymi stanami wieńcowymi, przyczyniając się do zmniejszenia śmiertelności w ostrym zawale. Niemniej wielu chorych po przebyciu ostrego zawału, rozwija powoli niewydolność serca na skutek znacznego jego uszkodzenia.

Nadciśnienie – przeciążenie dla serca

Kolejną ważną przyczyną wydaje się także nadciśnienie tętnicze. W badaniach epidemiologicznych wykazano, bowiem, że jest ono najczęstszą chorobą układu krążenia poprzedzającą wystąpienie objawów niewydolności oraz wiąże się ze zwiększonym kilkakrotnie ryzykiem jej rozwoju.

W przeszłości podejrzewano je za ważny czynnik etiologiczny prowadzący do uszkodzenia serca, dzisiaj w dobie, kiedy wykrywalność i leczenie jest daleko posunięte, wady zastawkowe, bo o nich mowa są odpowiedzialne za nie więcej niż kilka procent przypadków niewydolności.

Rzadką przyczyną jest kardiomiopatia, spowodowana nadużywaniem alkoholu, leków, narkotyków które prowadzą do uszkodzenia mięśnia sercowego poprzez zawarte w nich toksyny.

Przyczyny niewydolności serca niezwiązane z układem krążenia

Oprócz przyczyn związanych z układem krążenia niewydolność mogą także powodować choroby takie jak cukrzyca, niedokrwistość, nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, rozedma płuc, toczeń, amyloidoza, hemochromatoza. Również zapalenie mięśnia sercowego wywołane przez bakterie oraz może przyczynić się do powstania niewydolności.

Ostra niewydolność serca może być spowodowana także przez infekcje wirusowe, reakcje alergiczne, zakrzepy krwi w płucach i stosowanie niektórych leków.

