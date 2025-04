Czynniki ryzyka powikłań

Wiek jest jednym z podstawowych czynników ryzyka, podobnie jak choroby układu krążenia i układu nerwowego. Ze znieczuleniem mogą reagować leki przyjmowane na co dzień, dlatego warto pokazać anestezjologowi listę przyjmowanych środków. Osoby spożywające alkohol, palące papierosy i zażywające narkotyki powinny szczerze powiedzieć o tym jako że może to mieć wpływ na skutki uboczne pojawiające się podczas znieczulenia.

Pospolite problemy po znieczuleniu ogólnym

Po znieczuleniu ogólnym bardzo często pojawia się ból gardła związany z umieszczeniem rurki intubacyjnej. Wystąpić mogą również nudności i wymioty oraz uczucie suchości w ustach. Normalnym jest również odczucie zimna czy senność.

Znieczulenia regionalne i ich działania uboczne

Znieczulenie podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe może spowodować nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi. U ok. 1% pacjentów może spowodować bardzo silne bóle głowy powodowane wyciekaniem płynu mózgowo - rdzeniowego. Anestezjolodzy jednak świetnie radzą sobie z tego typu powikłaniem stosując niejako plasterek z krwi na problematyczne miejsce. Obszar znieczulenia może sprawiać wrażenie odrętwienia, może dość również do trwałego uszkodzenia nerwów.

Znieczulenia lokalne a skutki niepożądane

Działania niepożądane występują bardzo rzadko. Jednym z nich jest krwiak - zbiorowisko krwi, która pojawia się gdy igła trafi na naczynie krwionośne. Jeśli środek znieczulający dostanie się do krwiobiegu (jest go zbyt dużo lub zostanie podany do naczynia) może wywołać poważne zaburzenia pracy serca, oddechu i ciśnienia krwi. W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do uszkodzenia nerwu i zaburzeń czucia, które trwać mogą nawet tygodniu lub miesiące. Zazwyczaj jednak nerwy same się odbudowują i odnowią swoją pracę.

