Jakie są możliwe powikłania mukowiscydozy?

Wiele wskazuje na to, że Fryderyk Chopin oprócz gruźlicy chorował także na mukowiscydozę. Kto wie, czy to właśnie nie ona pozbawiła nas kolejnych dzieł naszego znakomitego kompozytora. Jakie powikłania mogą wystąpić w mukowiscydozie? Co czyni tę chorobę tak ciężką?