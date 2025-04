Rodzaje powikłań

Powikłania zapalenia migdałków możemy podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich należą te związane z rozprzestrzenianiem się infekcji przez ciągłość poprzez wrażliwe tkanki. Drugą stanowią powikłania związane z działaniem paciorkowców grupy A, które są najczęstszą przyczyną powstawanie zapalenia migdałków. Oprócz zakażenia powodują również wytwarzanie przeciwciał, które oprócz bakterii łączą się również z tkankami ludzkiego organizmu powodując ich choroby.

Bolesny ropień

Najbardziej pospolitym powikłaniem zapalenia migdałków jest tworzenie się ropnia około migdałkowego. Jest to zbiór ropy, który formuje się w okolicy zajętego migdałka. Powoduje on bardzo silny ból, opuchliznę oraz w ciężkich przypadkach nawet zaburzenia w drożności dróg oddechowych. Związane jest z tym utrudnienie połykania, a często również mówienia i oddychania. Powikłanie to jest częstsze u dorosłych niż u dzieci. Wymaga nakłucia lub nacięcia i zdrenowania ropnia, co jest również bolesne, jednak przynosi pacjentowi dużą ulgę.

Przez ciągłość

Do powikłań zapalenia migdałków należą również zapalenie zatok oraz ucha środkowego. To drugie zazwyczaj dotyczy dzieci poniżej piątego roku życia i wiąże się z budową ich przewodu słuchowego, który jest krótszy i bardziej podatny na zarówno przekazywanie jak i rozwój infekcji. Zarówno zapalenie zatok jak i zapalenie ucha może w swoim przebiegu powodować dalsze groźne powikłania zarówno w obrębie tkanek zajętego narządu, powikłań ogólnoustrojowych jak i mózgowych.

Autoagresja

Paciorkowce na szczęście nie są już tak straszne jak były 100 lat temu. Jest to oczywiście związane z rozwojem farmakologii i wynalezieniem antybiotyków. Mimo to, paciorkowce beta hemolizujące grupy A nadal powodują poważne powikłania takie jak gorączka reumatyczna, zapalenie nerek czy nawet pląsawica Sydenhama. Te powikłania jak i inne poważne choroby autoimmunologiczne mogą towarzyszyć choremu przez całe życie. Warto więc unikać zapalenia migdałków zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Jako że palenie tytoniu - zarówno czynne jak i bierne zwiększa ryzyko rozwoju tych schorzeń, lepiej nie palić i oszczędzać tak migdałki jak i płuca.

Należy leczyć każde zapalenie migdałków od razu, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się bakterii.