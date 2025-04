Ostre powikłania

Do ostrych powikłań wirusowych zapaleń wątroby należy nadostre lub piorunujące zapalenie, które mogą doprowadzić do niewydolności wątroby. Częściej występują w przebiegu ostrego WZW typu A i B. Główne objawy to żółtaczka, objawy skazy krwotocznej, tachykardia, hipotensja, zaburzenia świadomości. To bardzo poważny stan, który wymaga intensywnego leczenia, najlepiej na oddziale intensywnej terapii.

Układowe powikłania

Inne powikłania ostrych WZW są związane z obecnością kompleksów immunologicznych w surowicy, powstałych w odpowiedzi na obecność wirusa w organizmie. Należą tutaj układowe zapalenia naczyń, rumień guzowaty, kłębuszkowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, zapalenie mięśnia sercowego. Zazwyczaj ustępują po wycofaniu się ostrej fazy, ale niekiedy mogą wymagać leczenia immunosupresyjnego.

Marskość wątroby

Po wielu latach utrzymywania się wirusa w hepatocytach dochodzi do rozwoju marskości wątroby. Jest to stan uogólnionego uszkodzenia miąższu wątroby, z włóknieniem i przemianą w nieprawidłowe guzki regeneracyjne, a więc zmniejszeniem ilości czynnego miąższu. Doprowadza to do zaburzeń czynności narządu. Rozwija się nadciśnienie wrotne, skutkujące powstaniem żylaków przełyku i wpustu żołądka, które w przypadku pęknięcia dają masywne krwawienia, często kończące się śmiercią. Pojawiają się objawy skazy krwotocznej, żółtaczka, świąd skóry, wzdęcia, nudności, wymioty, encefalopatia wątrobowa, w postaci zaburzeń świadomości, nadmiernej senności lub pobudzenia. Leczenie ma na celu poprawę komfortu życia chorych, niektórzy wymagają przeszczepienia wątroby. Ważne jest odpowiednie leczenie przeciwwirusowe przewlekłych zapaleń wątroby o etiologii HBV lub HCV.

Rak wątrobowokomórkowy

Przewlekłe zakażenie HBV lub HCV predysponuje do rozwoju raka wątrobowokomórkowego. Objawy to postępujące wyniszczenie, ból brzucha, powiększenie obwodu brzucha, obrzęki kończyn dolnych, żółtaczka. Radykalna resekcja guza możliwa jest jedynie u zaledwie 5-35% chorych. Często jednak ze względu na współistniejącą marskość narządu i rozmiary guza resekcja jest niemożliwa. Niekiedy można myśleć o przeszczepie wątroby.

W zapobieganiu powikłaniom wirusowych zapaleń wątroby najważniejsze jest rozpoznanie zakażenia i leczenie przewlekłych WZW.

