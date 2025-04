Jak przebiega choroba?

Choroba Alzheimera trwa zwykle 9 do 12 lat, przy czym często rozpoznaje się ją z nawet kilkuletnim opóźnieniem. Od momentu postawienia diagnozy pacjenci przeżywają średnio ok. 7 lat, chociaż zdarzają się też przeżycia dłuższe, nawet dwudziestoletnie. Tu pojawia się pytanie na co właściwie umierają chorzy na chorobę Alzheimera. Przyczyną śmierci nie są bowiem zaburzenia pamięci, ale powikłania związane z chorobą.

Z czego wynikają objawy w chorobie Alzheimera?

Przyczyną zaburzeń w chorobie Alzheimera jest gromadzenie się nieprawidłowych białek i ich fragmentów w mózgu, co prowadzi do obumierania komórek nerwowych. Skutkiem tych procesów są narastające zaburzenia pamięci, zachowania i nastroju. Choroba Alzheimera przebiega w kilku stadiach, w których stan chorego stopniowo pogarsza się. W końcowej fazie choroby dotknięta nią osoba staje się niesamodzielna, zdana całkowicie na opiekę innych. Osoba taka nie jest w stanie samodzielnie się poruszać ani kontrolować swoich czynności fizjologicznych. Wraz z postępem choroby rośnie także ryzyko wystąpienia groźnych powikłań.

Niebezpieczne upadki

Osoby cierpiące na chorobę Alzheimera są szczególnie narażone na upadki. Choroba osłabia koordynację ruchową, chory z trudem zauważa przeszkody znajdujące się na jego drodze. Dodatkowo może pojawić się uczucie dezorientacji, zagubienia i niepokoju. Wszystko to sprzyja upadkom, które z racji wieku mogą mieć poważne konsekwencje, jak złamanie szyjki kości udowej. Z tego powodu ważne jest, aby z otoczenia osoby chorej usunąć wszelkie zwiększające prawdopodobieństwo upadku przedmioty, np. małe dywany czy kable.

Skłonność do infekcji i zakrzepów

Choroba Alzheimera oraz starszy wiek to czynniki osłabiające odporność. Dlatego osoby dotknięte chorobą Alzheimera są szczególnie narażone na różnego typu infekcje, najczęściej dotyczące dróg moczowych i układu oddechowego. Infekcje takie trudniej się leczą. Bardzo niebezpiecznym powikłaniem jest zachłystowe zapalenie płuc, któremu poza pozycją leżącą sprzyjają również częste w chorobie Alzheimera problemy z żuciem i połykaniem.

Stałe przebywanie w pozycji leżącej zwiększa także ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych. Jednym z najgroźniejszych z nich jest zatorowość płucna.

