Co może być przyczyną bólu brzucha?

Bóle brzucha są przeważnie wywołane skurczem mięśni gładkich, z których zbudowane są narządy wewnętrzne (np. jelita, moczowody, pęcherz moczowy, przewody żółciowe czy macica).

"Nie każdy wie, że mięśnie gładkie kurczą się niezależnie, czy tego chcemy, czy nie. W normalnych warunkach pomagają one w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu i nawet nie są przez nas odczuwalne. Natomiast czynniki takie jak stres, niewłaściwa dieta lub inne zaburzenia czy choroby (np. nieprawidłowa flora bakteryjna przewodu pokarmowego) mogą przyczynić się do występowania bardzo silnych skurczów, które wywołują odczucie bólu.

Często skurczom tym mogą towarzyszyć dodatkowe objawy, w tym: nudności, wymioty, wzdęcia brzucha, zaparcia, bolesne parcie na mocz lub biegunka" – mówi prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Cichy, kierownik I Katedry Pediatrii i I Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Ból brzucha może być także spowodowany poważnym problemem, jakim jest na przykład zapalenie wyrostka robaczkowego. Bólu nie wolno lekceważyć i należy go skonsultować z lekarzem.

Co robi Polak, kiedy boli go brzuch?

35% Polaków nie robi z tym nic, a przede wszystkim powinni pójść do lekarza. Rozpoznanie przyczyny i rozpoczęcie leczenia przeciwbólowego powinien zawsze zacząć specjalista.

Wśród mężczyzn natomiast 8 na 10 stosuje klasyczne leki przeciwbólowe. Niestety, często na marne. Stosowanie preparatów przeciwbólowych na kłopoty związane z brzuchem to przeważnie zamiatanie problemu pod dywan. Mogą uśmierzyć ból, ale nie działają na przyczynę dolegliwości, czyli skurcz.

Najczęstsze przyczyny skurczowych bólów brzucha:

Ból pochodzący z dróg żółciowych

Kolkowe bóle brzucha (kolka jelitowa)

Zespół jelita nadwrażliwego

Bóle o charakterze kolki moczowej

