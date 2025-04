Jak przebiegają zazwyczaj urazy nosa?

Różnego rodzaju wypadki z uderzeniem w nos skutkują zwykle krwawieniem z nosa, które ustępuje samoistnie po kilku minutach. Zachowanie spokoju, ułożenie w pozycji półleżącej lub siedzącej, przechylenie głowy do przodu - takie postępowanie sprzyja zatamowaniu krwawienia. Jeśli krwawienie nie ustępuje, należy szukać pomocy lekarskiej.

Jeśli po urazie nosa wystąpią problemy z oddychaniem lub pojawi się obrzęk, również należy zwrócić się do lekarza. Takie objawy mogą bowiem świadczyć o złamaniu nosa lub krwiaku przegrody nosowej.

Jakie są objawy złamania nosa?

Najczęściej złamanie nosa skutkuje krwawieniem, po którym pojawia się obrzęk. Towarzyszyć temu może krwiak. Nos może być przesunięty na jedną stronę lub zapadnięty. Jest to czasem niemożliwe do stwierdzenia z powodu obrzęku.

Jak stawiana jest diagnoza?

Z reguły zmieniony kształt nosa nie pozostawia wątpliwości co do rozpoznania. Ważne jest jednak, aby wykluczyć krwiaka przegrody nosa, temu m.in. służy badanie laryngologiczne. Obmacywanie nosa pozwala ocenić szczelinę złamania i ruchomość odłamków. Badanie zostaje uzupełnione zdjęciem rentgenowskim.

Jak wygląda leczenie złamania nosa?

Postępowanie zależy od obecności krwiaka przegrody i obrzęku. Krwiak przegrody powinien zostać nacięty celem usunięcia zgromadzonej krwi. Złamania z przesunięciem fragmentów kostnych wymagają nastawienia i jeśli nos nie jest obrzęknięty to nastawienia dokonuje się od razu. Jeśli jednak wystąpił obrzęk, to nastawienie powinno nastąpić po jego ustąpieniu. Złamanie nosa z obrzękiem może zostać nastawione do 2 tygodni od urazu. Nastawianie może zostać przeprowadzone w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Tę drugą formę preferuje się zwłaszcza u dzieci. Po nastawieniu nos zaopatrywany jest tamponadą i zewnętrznym opatrunkiem. Dodatkowo podawany jest antybiotyk.Skomplikowane złamania, np. złamania otwarte czy ze znacznym przesunięciem nosa mogą wymagać zaopatrzenia operacyjnego. Po takim zabiegu zakładany jest opatrunek gipsowy. Również jeśli złamanie nosa nie zostało nastawione we właściwym czasie i pozostawiło po sobie deformację nosa, jedyną możliwością leczenia pozostaje zabieg operacyjny.

