Głównym powodem występowania LOH (czyli przekwitania męskiego, andropauzy) jest niewydolność hormonalna jąder nadchodząca z wiekiem. Przede wszystkim chodzi o obniżoną produkcję testosteronu.

Okrzyknięty najbardziej „męskim” , niewątpliwie gra jedną z głównych ról w organizmie mężczyzny. Testosteron odpowiedzialny jest za libido i sprawność seksualną, stan fizyczny oraz psychiczny mężczyzny.

Zespołu LOH cechuje się:

Zmniejszeniem seksualnego pożądania (libido) oraz jakości i częstości współżycia. Zmiennością nastroju z towarzyszącym zmniejszeniem aktywności intelektualnej. Zaburzeniami snu. Obniżeniem mięśniowej masy ciała z towarzyszącą utratą siły. Wzrostem ilości tkanki tłuszczowej. Zmniejszeniem owłosienia ciała i zmianami skórnymi. Zmniejszeniem gęstości mineralnej kości wywołującym osteopenię, osteoporozę i wzrost ryzyka złamań kości.

Erekcja

Najbardziej dotkliwymi „objawami” tego stanu są problemy z erekcją, ale także zburzenia w oddawaniu moczu, tycie, łysienie, problemy z pamięcią. Dolegliwości te znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie, także pod względem nastroju i kondycji psychicznej.

Problemy z erekcją dotyczą 25% mężczyzn po 50. roku życia, co często przyczynia się do zachorowań na depresję, zmniejszenia poczucia własnej wartości, nieudanych prób współżycia, a w konsekwencji problemów w związku. Niejednokrotnie problemy z erekcją doprowadzają do całkowitej rezygnacji z życia seksualnego. Należy podkreślić, że kłopoty z erekcją nie równają się bezpłodności. Parametry spermiogramu często pozostają prawidłowe.

Prostata i inne dolegliwości

Kolejnym problemem towarzyszącym andropauzie są zaburzenia związane z gruczołem krokowym, czyli prostatą. Objawiają się one problemem z oddawaniem moczu, nierzadko bolesnym. Takie dolegliwości wymagają konsultacji u urologa.

Obok problemów z prostatą, erekcją czy tyciem zaburzenia hormonalne przyczyniają się do rozwoju miażdżycy, nadciśnienia i osteoporozy. Z kolei duża nadwaga prowadzi do wszelkich dolegliwości wynikających z kłopotów z kręgosłupem. Niestety, LOH jest często przyczyną także pogorszenia się kondycji psychicznej mężczyzny, czyli nerwowości, pogorszenia zdolności kojarzenia i zaburzeń pamięci, zaburzeń snu, szybkiego męczenia się, poczucia braku kontroli nad zmianami w życiu i pracy.

Objawów towarzyszących andropauzie może być więcej. Jednak nie wszystko należy zrzucać na barki zaburzeń hormonalnych. Ważne miejsce zajmują też nałogi, sposób odżywiania się i styl życia. Wszystkie te czynniki wspólnie decydują o wkroczeniu przez mężczyznę w czas życiowych podsumowań, co może rzutować na jakość życia osobistego, rodzinnego i zawodowego.

Autor: dr n. med. Leszek Bergier, Członek Polskiego Towarzystwa Andrologicznego