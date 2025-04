Przyczyny oraz istota korzonków

Przyczyną występowania korzonków jest dyskopatia (uszkodzenie krążków międzykręgowych), która pojawia się na skutek zmian zwyrodnieniowych i osłabienia stawów kręgosłupa. W przypadku tego schorzenia należy szczególnie uważać na bezpieczeństwo kręgosłupa, gdyż chociażby nieprawidłowe dźwiganie ciężarów może skutkować przesunięciem kręgu do kanałów w pierścieniu włóknistym, tworząc wypuklinę uciskającą przebiegające w pobliżu struktury nerwowe. Towarzyszy temu bardzo silny ból.

Reklama

Oprócz bólu kręgosłupa, korzonki powodują dodatkowo ból nóg i utrudniają poruszanie się. Te dodatkowe objawy występują w zależności od miejsca wypadnięcia dysku.

Objawy korzonków

Silny ból nieraz zmusza do przyjęcia pozycji ciała, która przynosi ulgę. Niestety, może prowadzić to do powstania przykurczów mięśniowych i skrzywień kręgosłupa.

Po objawach towarzyszących wypadnięciu krążka międzykręgowego można ocenić na jakiej wysokości kręgosłupa doszło do jego uszkodzenia. Kluczowy jest kierunek, w którym promieniuje ból.

Czytaj także: Choroba zwyrodnienia stawów - rehabilitacja

Najczęściej jest to ból nóg rozchodzący się do przedniej, bocznej lub tylnej powierzchni uda oraz goleni, do kolana, kostki oraz stopy. Dodatkowe objawy dolegliwości towarzyszące korzonkom to osłabienie czucia na skórze pokrywającej wewnętrzną część nogi, osłabienie mięśni nóg i pośladków oraz odruchów: rzepkowego i ze ścięgna Achillesa.

Reklama

Polecamy: Jak leczyć rwę kulszową?