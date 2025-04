Uzależnieniem od pornografii nazywamy stan, w którym bodźce i doznania z nią związane stają się konieczne do uzyskiwania podniecenia. Dla uzależnionego tradycyjna gra wstępna czy nawet cały stosunek stają się nieatrakcyjne. W najbardziej zaawansowanych przypadkach osoby uzależnione potrafią podporządkowywać całe życie pornografii np.: oglądając filmy w tajemnicy przed partnerem, oglądając je w miejscu pracy, wydając na nią sporą część pieniędzy, rozmyślając ciągle o chwilach, kiedy znowu będziemy mogli sobie pooglądać.

Nie jest patologią jeśli para podczas stosunku płciowego ogląda film pornograficzny, by zwiększyć swoje podniecenie. Podobnie ma się w przypadku, gdy osoba samotna robi to w celu uzyskania odpowiedniego do masturbacji podniecenia. Problem zaczyna się dopiero wówczas, kiedy oglądanie tego rodzaju fabuły ma zastąpić całą grę wstępną w akcie seksualnym lub łącząc się z masturbacją całkowicie zastąpić kontakt seksualny z partnerką/partnerem.

Wbrew obiegowej opinii, uzależnieni od pornografii są nie tylko dewianci i maniacy seksualni. Choroba ta dotyka również zwykłych ludzi - zarówno młodych niedoświadczonych, jak i dorosłych, pozostających w stałych związkach. Choć może dotykać obu płci, problem uzależnienia się od treści erotycznych lub pornograficznych dotyczy jednak głównie płci męskiej, ponieważ to mężczyźni są zdecydowanymi wzrokowcami i ich reaktywność seksualna bazuje w dużej części na stymulacji wzrokowej.

Warto zwrócić uwagę na pewne główne objawy uzależnienia, które występują w prawie każdym jego rodzaju, mogące nam sugerować jego obecność:

Zachowanie szybko staje się nawykowe;

Jest częste, regularne i stereotypowe;

Zabiera znaczną część czasu;

Jest przyczyną problemów zdrowotnych, finansowych, zawodowych, małżeńskich i innych;

Ma charakter kompulsywny, czyli wykonywanie czynności pod wpływem nie dającego się opanować wewnętrznego przymusu;

Trudno go zaprzestać trwale i całkowicie;

Związane jest z powracającym wewnętrznym przymusem do niego;

Zespół abstynencyjny, czyli przykre doznania psychologiczne oraz fizyczne, które pojawiają się po zaprzestaniu kontaktu z daną sytuacją.

Leczeniem uzależnienia od pornografii zajmują się specjaliści: seksuolodzy - psychoterapeuci i psychiatrzy. Jak przy każdym leczeniu uzależnienia, potrzebna jest cierpliwość i przede wszystkim chęć chorego do wyleczenia się. Odbija się to bezpośrednio na współpracy między terapeutą a pacjentem. Bardzo przydatne w leczeniu jest także wsparcie ze strony najbliższych.

