Ból w klatce piersiowej

Dolegliwości bólowe pojawiają się najczęściej w klatce piersiowej – pod mostkiem, nieco po lewej stronie. Wprawdzie serce zlokalizowane jest dokładnie po środku, ale jego większa część leży właśnie po lewej stronie. Ból może być nietypowy – nie musi być zlokalizowany akurat tam, gdzie jest serce. Często ujawnia się w zupełnie innym miejscu – w okolicach lewego barku albo na wysokości przepony (górna część brzucha).

Reklama

Ból często promieniuje (czyli sprawia wrażenie, jakby dążył do jakieś miejsca) – do lewej, do prawej ręki albo do żuchwy. Ból trwa długo (czasami nawet około pół godziny) i jest bardzo przenikliwy (pacjenci często określają go „jakby ktoś deptał mi po klatce piersiowej”).

Zobacz też: Czym charakteryzuje się ból dławicowy?

Nieprawidłowa praca serca

Jest to uczucie nierównej, niemiarowej pracy serca. Tak jakby zaczęło bić „własnym”, nieregularnym rytmem. Jest to określane przez pacjentów jako łopotanie lub kołatanie. Takie objawy są szczególnie groźne – mogą świadczyć o arytmii serca (zaburzeniach w przewodzeniu sygnałów pomiędzy komórkami serca). Serce może bić wtedy szybciej albo wolniej, pacjenci mogą też odczuwać „przerwy” w biciu serca.

„Strach przed śmiercią”

Jest to jeden z niewielu objawów, który nie ma „fizjologicznego” wytłumaczenia. Pacjent czuje się „jakby umierał”. Wiąże się to na pewno z faktem, iż serce to organ kojarzony przez wszystkich od najmłodszych lat jako źródło życia.

Gdy nadchodzi fala ogromnego bólu serca, kojarzy się właśnie z odebraniem życia. Pacjent zaczyna panikować, ze strachu przestaje racjonalnie myśleć. Bardzo ważna jest w tym momencie pomoc innych osób, które trzeźwo myśląc, są w stanie podjąć odpowiednie kroki i wezwać pomoc. Chory w ataku strachu może o tym nawet nie pomyśleć.

Duszność

Niemożność złapania powietrza, przyspieszony oddech, uczucie „zmniejszenia powierzchni płuc” (subiektywna ocena chorego). Strach może zwiększać problemy z pobieraniem powietrza. Przez kłopoty z oddychaniem chory dodatkowo się denerwuje. Mogą wystąpić zawroty i bóle głowy, nudności, zaburzenia widzenia („mroczki” przed oczami), a nawet w skrajnych przypadkach omdlenia, utrata przytomności.

Zaburzenia czucia

U niektórych chorych występują niewyjaśnione wrażenia związane z czuciem dotyku – nagle chorzy zaczynają odczuwać swędzenie, drapanie, uczucia zimna lub gorąca na skórze, pojawia się zimny pot. Potęguje się wtedy uczucie zagrożenia. Chorzy mogą także odczuwać niedowład (brak możliwości poruszania którąś z kończyn lub subiektywny brak czucia kończyny).

Polecamy: Skąd wiadomo, że to zawał?

Reklama

Dowiedz się więcej o zawale serca z naszego forum medycznego.