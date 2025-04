fot. Fotolia

Choroba polega na utracie lub upośledzeniu tzw. wyższych czynności korowych, jak pamięć, orientacja, rozumienie, liczenie, mowa czy ocena sytuacji. Prowadzi do nieodwracalnej utraty komórek nerwowych

w mózgu. Alois Alzheimer opisał tę chorobę w 1907 roku. Nazwał ją wtedy „wielkim zapominaniem”. Nie chodzi jednak tylko o utratę pamięci i problemy podczas wykonywania codziennych czynności, lecz także o istotne zmiany osobowości, prowadzące do „zapomnienia” tożsamości.

Choroba zaczyna się bez widocznych objawów, a medycyna nadal nie zna metod pozwalających na jej wczesne wykrywanie. Naukowcy sądzą, że może minąć nawet 10 lat zanim pojawią się symptomy pozwalające na postawienie diagnozy. Ubytek komórek nerwowych może wtedy sięgać nawet kilkudziesięciu procent.

– Warto być jednak wyczulonym na pierwsze objawy i przyglądać się codziennemu funkcjonowaniu bliskich osób. Obecnie choroba jest nieodwracalna, ale wczesne wykrycie pozwala na podjęcie walki o ochronę neuronów i wydłużenie ich żywotności – dodaje prof. Michael Davidson.

Alzheimer ma trzy fazy. Pierwsze stadium trwa od dwóch do pięciu lat. Osoba chora ma przede wszystkim kłopoty z pamięcią, orientacją w nowych miejscach, a także nauką czegoś nowego. Na tym etapie najbliższym jeszcze stosunkowo łatwo opiekować się chorym. Drugie stadium trwa od dwóch do 12 lat. Pamięć jest bardziej zaburzona, chory zapomina imiona dzieci, nie ufa bliskim, unika ludzi i błądzi nawet w znanym otoczeniu. Trzecie stadium trwa od roku do trzech lat. Ta faza jest dla rodziny najtrudniejsza. Kontakt z chorą osobą jest drastycznie ograniczony – do pojedynczych słów – występuje brak kontroli czynności fizjologicznych. Taka osoba najczęściej wymaga nieustannej opieki. Alzheimer sam w sobie nie jest chorobą śmiertelną, ale pacjenci umierają dziś średnio po 10-11 latach od postawienia diagnozy, w wyniku innych chorób (w tym zwłaszcza zapalanie płuc, którego ryzyko rośnie przez długie leżenie w łóżku) lub wskutek upadków.

Podejrzewasz, że bliska choroba może chorować na alzheimera? Oto lista 10 objawów:

Zaburzenia pamięci w codziennym funkcjonowaniu. Trudności z planowaniem, liczeniem czy robieniem zakupów. Zapominanie o ważnych wydarzeniach. Utrata zainteresowania własnym hobby. Unikanie kontaktów społecznych. Zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni. Zaburzenia widzenia, oceny odległości czy rozróżnianiem kolorów. Trudności językowe. Zaburzenia nastroju (m.in. apatia, lęki, urojenia) i zmiana osobowości. Zaniedbywanie higieny osobistej.

Choroba dotyka także rodziny



Opieka nad osobą chorą na alzheimera, zwłaszcza w bardziej zaawansowanych stadiach, wymaga obecności przy nim przez 24 godziny na dobę. To czas wymagający wielu wyrzeczeń i wyczerpujący emocjonalnie. Poza tym w Polsce w ponad 70% przypadków głównym opiekunem jest małżonek osoby chorej, sam często z problemami zdrowotnymi i wymagający wsparcia. Innym członkom rodziny zwykle bardzo trudno pogodzić z pracą zawodową, a nieraz brakuje fachowej wiedzy potrzebnej do tego, żeby jak najlepiej zająć się cierpiącym bliskim.

– Decyzja, kiedy zgłosić się po pomoc dla chorej osoby do profesjonalnego ośrodka opieki, jest kwestią indywidualną, nie można jej za nikogo podjąć – mówi prof. Michael Davidson. – Jednak coraz częściej tę decyzję podejmują za dzieci ich rodzice, którzy zawczasu ustalili, że w przypadku choroby chcą być leczeni i pozostawać pod opieką specjalistów.

Instytucjonalne formy opieki już teraz są w Polsce niewystarczające – brakuje domów dziennego pobytu, specjalistyczne domy opieki można policzyć na palcach jednej ręki, a w państwowych domach opieki społecznej chorzy na alzheimera nie mogą liczyć na odpowiednią pomoc. Ten problem będzie narastał wraz ze starzeniem się społeczeństwa.

– Badania potwierdzają, że wyspecjalizowana opieka jest kluczowa w przypadku pacjentów demencyjnych. Po pierwsze dlatego, że każdy z nich ma nieco inne potrzeby. Po drugie dlatego, że tego rodzaju opieka łączy różne dziedziny medycyny. W nowoczesnych centrach pracują lekarze geriatrzy i profesjonalnie przygotowany personel pomocniczy – podkreśla prof. Michael Davidson.

Prof. Michael Davidson – współzałożyciel Angel Care, kompleksowego centrum opieki dla seniorów powstającego we Wrocławiu oraz współzałożyciel MD Nursing i główny współautor badań geriatrycznych, który opublikował ponad 250 prac w międzynarodowej literaturze naukowej. Posiada profesurę na Uniwersytecie w Tel Awiwie oraz w Mount Sinai Medical School w Nowym Jorku. Jest konsultantem największych firm farmaceutycznych opracowujących leki na demencję. Od 1999 roku jest prezesem Centrum Alzheimera.

