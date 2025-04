Krótko o klasterowym bólu głowy

Klasterowy ból głowy (choroba Hortona, ból histaminowy) jest związany z ogromnym nasileniem bólu podczas ataków - chorzy mają często odczucia bezpośredniego zagrożenia życia oraz obecności poważnej patologii wewnątrzczaszkowej, np. tętniaka czy guza. Zadaniem lekarza jest wytłumaczenie pacjentowi istoty klasterowych bólów głowy oraz jego przekonanie, iż nic mu nie zagraża.

Gdy chory nie dowierza lekarzowi

W przypadku, gdy chory nie rozumie istoty choroby, bądź nie chce jej przyjąć do wiadomości, może dojść do przeświadczenia pacjenta, iż ktoś ukrywa prawdę o nieokreślonej patologii w głowie i chory taki błądzi od lekarza do lekarza szukając potwierdzenia swojej hipotezy. Wszystko to rodzi niepotrzebną frustrację i cierpienie pacjenta, ponieważ często wiąże się to z zaprzestaniem przyjmowania zalecanych leków.

Bezsenność i depresja

U części pacjentów ataki bólu pojawiają się zaraz po zaśnięciu lub w trakcie snu, co powoduje bardzo nieprzyjemne wybudzanie. Po ustaniu bólu i próbie kolejnego zaśnięcia atak może się pojawić powtórnie.

Do tego wszystkiego warto przypomnieć, iż ataki dolegliwości charakteryzuje cykliczność, więc pojawianie się kolejnych incydentów też z dużym prawdopodobieństwem będzie odbywać się w nocy. Z tego powodu taki chory będzie unikał spania. Doprowadza to do zmęczenia, znacznego obniżenia nastroju, postawy lękowej.

W ten sposób nie dość, że sama choroba ze względu na nasilenie dolegliwości jest obciążająca, to zaburzenia snu, przewlekłe zmęczenie jeszcze potęgują ich odczuwanie.

Zmiany zachowania

Podczas ataku bólu dosyć często pojawiają się swoiste zachowania takie jak: niepokój, pobudzenie, rozbijanie się, zachowania histeryczne, nadmierna ruchliwość, agresja. Ból może okazać się nie do zniesienia i w akcie desperacji chorzy potrafią się samookaleczać w celu próby odwrócenia uwagi od nękającego ich bólu głowy. Nie bez przyczyny ból ten jest porównywany do bólu porodowego. Odnotowano również próby samobójcze z jego powodu.

Alkohol

Poza jednym czynnikiem wyzwalającym dolegliwości w chorobie Hortona, żadne inne nie mają potwierdzonego swojego udziału. Mowa tu o alkoholu. Pacjenci mogą mięć złudne wrażenie, iż alkohol pomoże uśmierzyć dolegliwości, co wywoła skutek odwrotny i może w ten sposób doprowadzić do powstania efektu „błędnego koła”.

Podsumowanie

Pomimo iż nie ma opisanych konkretnych, organicznych powikłań u pacjentów z klasterowym bólem głowy, niewątpliwie choroba ma duży wpływ na psychikę. Dlatego tak ważne jest, by taka osoba trafiła pod dobrą opiekę lekarza i by pacjent miał przeświadczenie, że stosowane leczenie farmakologiczne naprawdę może przynieść ulgę w jego dolegliwościach. Ponadto również ważne jest wsparcie rodziny i obserwacja, czy na pewno dana osoba rodzi sobie ze swoją chorobą, czy może jednak potrzebuje wsparcia specjalisty.

