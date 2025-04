Wiek pacjenta

Przyjmuje się, że odczulania nie powinno się zaczynać u dzieci, które nie ukończyły jeszcze 5. roku życia. Mają one niedostatecznie rozwinięty układ immunologiczny, terapia mogłaby więc nie przynieść spodziewanych efektów. Ponadto, u tak małych dzieci wyniki testów alergicznych nie są do końca wiarygodne, trudno więc ustalić, jaki alergen wywołuje objawy. W niektórych przypadkach rozważa się jednak zastosowanie odczulania u bardzo małych dzieci. Są to pacjenci uczuleni na jad owadów, u których kontakt z alergenem mógłby wywołać zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny.

Reklama

Ciąża

Jednym z przeciwwskazań do rozpoczęcia odczulania jest ciąża. Planowanie poczęcia powinno się odłożyć do momentu zaprzestania terapii. Najlepszym rozwiązaniem jest odczulenie pacjentki zanim zajdzie w ciążę, a nie po niej – w takiej sytuacji często nie ma konieczności zażywania w ciąży leków przeciwalergicznych. Sama szczepionka nie jest szkodliwa dla dziecka, jednak wstrząs anafilaktyczny - jedno z możliwych działań niepożądanych - mógłby spowodować poważne niedotlenienie płodu lub nawet poronienie. Odczulania nie rozpoczyna się w ciąży, jednak w przypadku gdy szczepionka była stosowana już wcześniej, po poczęciu terapia może być kontynuowana.

Brak współpracy pacjenta

Odczulanie wymaga od pacjenta systematycznego pojawiania się w poradni, często przez okres 3 – 5 lat lub nawet dłużej. Jeśli chory zapomina o terminach szczepień lub jego praca czy styl życia nie pozwalają na regularne wizyty w przychodni, terapia nie powinna być zastosowana. Przed rozpoczęciem odczulania chory powinien być uświadomiony, jakiej współpracy będzie wymagać terapia i mieć możliwość przemyślenia, czy jest w stanie na taką współpracę się zgodzić.

Zobacz też: Czy odczulanie jest bezpieczne?

Choroby autoimmunologiczne

Choroby autoimmunologiczne jest to grupa chorób, w których organizm niszczy swoje własne komórki. Są to np. choroba Hashimoto, toczeń rumieniowaty czy reumatoidalne zapalenie stawów. W przypadku takich schorzeń nie powinno się stosować odczulania. Uważa się, że odczulanie nie tylko może nie przynieść oczekiwanych skutków, ale także zaostrzyć objawy choroby autoimmunologicznej.

Reklama

Ciężka postać astmy

W leczeniu astmy odczulanie jest dość często stosowaną metodą terapii, jednakże nie można przeprowadzić go u wszystkich pacjentów. Odczulania nie stosuje się u chorych, u których badana spirometrem natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa, oznaczana skrótem FEV1, jest mniejsza niż 70%. U tych pacjentów ryzyko wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego po podaniu szczepionki byłoby bardzo wysokie.

Polecamy: Mam astmę oskrzelową - co to dla mnie znaczy?