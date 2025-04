Jak zbudowane jest serce?

Nasze serce zbudowane jest z czterech jam – dwóch komór oraz dwóch przedsionków. Pomiędzy jamami serca znajduje się tak zwany układ bodźco-przewodzący, który odpowiedzialny jest za przekazywanie sygnałów z rozruszników serca poprzez przedsionki, aż do komór. Dzięki niemu nasze serce potrafi rytmicznie się kurczyć i pełni rolę pompy, która tłoczy krew do naczyń krwionośnych organizmu. Jeżeli podczas pracy układu bodźco-przewodzącego dojdzie do błędu, bądź pojawi się dodatkowe ognisko, które może wysyłać sygnały, praca przedsionków stanie się nieskoordynowana i przy tym nieefektywna. Może jej również towarzyszyć nieskoordynowany rytm pracy komór serca.

Przyczyny migotania przedsionków mogą pochodzić z dwóch głównych źródeł: sercowych oraz pozasercowych.

Reklama

Przyczyny sercowe migotania przedsionków

Przyczyny sercowe to przede wszystkim nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca oraz niewydolność serca. Biorąc pod uwagę fakt, że samo nadciśnienie występuje u około 30% populacji, migotanie przedsionków staje się bardzo częstym schorzeniem. Dodatkowo migotaniu przedsionków mogą sprzyjać wady serca: nabyte oraz wrodzone. Przede wszystkim wymienia się tu niedomykalność zastawki mitralnej oraz przetrwałe otwory w przegrodzie międzyprzedsionkowej oraz międzykomorowej.

Sprawdź: Czy obawiać się nadciśnienia?

Pacjenci, którzy w przeszłości przebyli zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia, zawał serca bądź byli poddani operacji kardiochirurgicznej, mają dużo większą szansę zachorowania na migotanie przedsionków w porównaniu do osób zdrowych. Także inne zaburzenia rytmu pracy serca (zespół bradykardia-tachykardia, zespoły preekscytacji) mogą predysponować do opisywanego schorzenia.

Reklama

Przyczyny pozasercowe

Do przyczyn pozasercowych zalicza się przede wszystkim nadczynność tarczycy, ponieważ nadmiar jej hormonów (trójjodotyronina T3, tyroksyna T4) działa niekorzystnie na szybkość pobudzeń mięśnia sercowego. Ponadto należy wymienić ostre zakażenia ogólnoustrojowe, choroby płuc czy guza chromochłonnego, który najczęściej umiejscawia się w rdzeniu nadnerczy i powoduje nadmierny wyrzut katecholamin (między innymi adrenaliny), tym samym pobudzając pracę serca.

Polecamy: Tarczyca i jej hormony

Przyczyn migotania przedsionków można również dopatrywać się w działaniu lekarzy – zdarzały się przypadki,w których do zaburzenia dochodziło po zastosowaniu u pacjenta znieczulenia ogólnego. Nierzadko choroba może być wywoływana poprzez zastosowanie różnych substancji, w tym alkoholu, kofeiny czy zatruciu tlenkiem węgla (pospolicie nazywanym czadem).