Nadciśnienie płucne występuje, gdy dochodzi do nieprawidłowego wzrostu ciśnienia krwi w tętnicy płucnej. Stan ten może być powikłaniem chorób płuc, serca oraz naczyń płucnych. Ze względu na rodzaj przyczyny tej choroby Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła tzw. klasyfikację etiologiczną nadciśnienia płucnego. W ramach tej klasyfikacji wyróżnia się pięć grup.

Grupa 1 - nadciśnienie tętnicze płucne

Do grupy tej zalicza się schorzenia, które powodują proliferację wszystkich warstw ściany drobnych tętniczek płucnych, tym samym zwiększając opór w krążeniu płucnym i prowadząc do rozwinięcia nadciśnienia płucnego. Do schorzeń tych należą choroby tkanki łącznej, zakażenie HIV, przeciek między krążeniem systemowym a płucnym oraz niedokrwistość hemolityczna. W tej grupie również umieszczono nadciśnienie płucne spowodowane toksynami ( lekami zmniejszającymi łaknienie!) oraz nadciśnienie płucne idiopatyczne – czyli takie, którego przyczyna jest nieznana!

Grupa 2 - nadciśnienie płucne zależne od niewydolności lewej komory serca

Powstanie tego typu nadciśnienia jest spowodowane niewydolnością serca związaną z istnieniem wad zastawki dwudzielnej (tej pomiędzy lewym przedsionkiem a lewą komorą) oraz uszkodzeniem mięśnia lewej komory. Nadciśnienie płucne spowodowane schorzeniem serca jest potencjalnie odwracalne! O ile usunie się jego przyczynę!

Grupa 3 - nadciśnienie płucne związane z chorobami układu oddechowego i hipoksją

Drobne naczynka płucne, charakteryzują się pewną fizjologiczną reakcją na niedotlenienie. Otóż jeśli tętniczka przebiega w pobliżu pęcherzyków płucnych, w których stężenie tlenu jest niskie to ulega ona skurczowi! Ma to kierować przepływ krwi ku obszarom bogatym w tlen, aby zapewnić maksymalne wysycenie krwi tlenem, tętniczki te wówczas są narażone na zwiększone ciśnienie krwi przez nie przepływającej. Jeśli sytuacja taka jest przewlekła, dochodzi do pogrubienia ich ścian i powstania nadciśnienia płucnego! Choroby, które będą powodowały powstanie opisanej sekwencji zdarzeń to: POChP, śródmiąższowe choroby płuc, zaburzenia oddychania podczas snu lub przebywanie na dużych wysokościach.

Grupa 4 - przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne

Przyczyną powstania nadciśnienia płucnego tego typu jest mechaniczne zamknięcie części drobnych tętniczek płucnych przez drobne zatory lub skrzepliny. Bardzo często jest to powikłanie ostrej zatorowości płucnej!

Grupa 5 - nadciśnienie płucne o niejasnych lub mnogich przyczynach

Jak sama nazwa wskazuje są to te przypadki nadciśnienia płucnego, których przyczyna jest niejednorodna lub ciężka do stwierdzenia. Może wystąpić w wyniku nakładania się np. chorób metabolicznych i hematologicznych. Do grupy tej zalicza się również nadciśnienie płucne spowodowane niewydolnością nerek leczoną hemodializami.

Podsumowując, główne przyczyny rozwoju nadciśnienia płucnego to choroby lewej połowy serca (wady wrodzone serca!), płuc oraz drobnych naczyń płucnych!

