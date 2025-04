Trwający długo dyskomfort

Przewlekłe zapalenie gardła rozpoczyna się powoli i trwa przez długi czas lub jest sumą epizodów ostrego zapalenia gardła. Najczęstszą przyczyną zapalenia gardła jest infekcja w obrębie delikatnej, zmienionej tkanki gardła. Może być związane z długotrwałym drażnieniem tej okolicy, na przykład dymem papierosowym, piciem alkoholu, spożywaniem ostrych lub gorących potraw czy nadużywaniem głosu.

Przeczytaj: Po czym poznać ostre zapalenie gardła?

Reklama

Z podrażnienia do zapalenia

Do objawów przewlekłego zapalenia gardła należą przede wszystkim ból i dyskomfort w jego obrębie. Uczucie ciała obcego w gardle powoduje chęć ciągłego odkrztuszania. Głos staje się słaby i pojawia się chrypka. Często dochodzi również kaszel.

W badaniu gardła uwagę zwraca zaczerwienienie i powiększenie naczyń gardła.

Polecamy: Co może oznaczać ból gardła?

Zniwelowanie przyczyny

Leczenie musi być dobrane odpowiednio do przyczyny. Jeśli głównym problemem jest niedoleczona, przedłużająca się infekcja, to od niej należy zacząć stosując antybiotyki w przypadku choroby bakteryjnej. Niezbędne jest usunięcie czynnika sprawczego, który uwrażliwia gardło na nawracające infekcje. Rzucenie palenia, rezygnacja z alkoholu i stosowanie odpowiedniej diety to dobre pomysły. W przypadku alergików niezbędne jest skuteczne leczenie uczulenia.

By złagodzić stan zapalny

Leczenie objawowe ma za zadanie zmniejszyć ból i objawy zapalenia. Zapewniają one zmniejszenie ryzyka komplikacji, które związane są z zapaleniem gardła. W zależności od składu zapewniają także działanie przeciwbólowe. Leki te dostępne są w każdej aptece bez recepty.

Reklama

Świetna prognoza

Do powikłań przewlekłego zapalenia gardła dochodzi rzadko. Infekcja może w tych przypadkach szerzyć się na przylegające struktury. Pacjent cierpiący na przewlekłe zapalenie gardła musi koniecznie być prowadzony przez lekarza, by wykluczyć inną naturę schorzenia.