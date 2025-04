Gdzie możemy wykorzystać przyrządy do badania skóry?

Osiągnięcia techniki w zakresie diagnozowania stanu skóry są wykorzystywane nie tylko w leczeniu różnych jej schorzeń, ale także w kosmetologii. Szczególnie ważne okazuję się pomiar jej funkcji barierowych oraz zawartości wody i tkanki tłuszczowej.

Niedawne osiągnięcia pozwalają na przeprowadzenie nieinwazyjnej obserwacji in-situ wewnętrznej struktury skóry, eliminując w pewnym sensie konieczność wykonywania inwazyjnej biopsji oraz badań histopatologicznych.

Do badań funkcji barierowych skóry zaliczyć można ewaporimetrię. Jest to badanie umożliwiające ocenę naskórkowej utraty wody czyli TEWL (z ang. transepidermal water loss). Na podstawie pomiaru parowania skóry można ocenić szczelność bariery rogowej. Czujnik uwzględniający temperaturę powietrza i relatywna jego wilgotność wyposażony jest w dwie głowice wykrywające objętość wydzielanej przez skórę pary wodnej.

Kolejnym ważnym z punktu widzenia funkcjonowania warstwy naskórkowej badaniem jest korneometria. Służy ona do określenia pojemnościowej oporności warstwy rogowej. Wartość pomiaru stanowią jednostki względne. Za pomocą korneometru zbadamy więc ile wody zawiera warstwa rogowa naskórka, w jakim stopniu nawilża kosmetyk, którego używamy, działanie wysuszające środków powierzchniowo czynnych. Wynik poniżej 50 świadczy o skórze suchej.

Kutometr służy do badania elastyczności skóry. Jest to prosty przyrząd składający się z otworu, do którego pod ciśnieniem jest zasysana skóra. Sonda zassie więcej skóry wiotkiej, a mniej jędrnej.

Profesjonalne gabinety kosmetyczne nie pozostają w tyle

Ocena powierzchni skory w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych oceniana jest na podstawie tzn. profilometrii. Dzięki niej otrzymujemy także informacje dotyczące liczby zmarszczek, ich głębokości i szorstkości skóry. Inaczej metoda ta zwana jest również odciskiem silikonowym.

Metoda polega na wykonywaniu silikonowych odlewów skórnych, które poddawane są analizie trzema metodami:

badania za pomocą mikroskopu elektronowego, analizie obrazu powstałych cieni, trójwymiarowej profilometrii laserowej.

Metoda ta ma szczególne zastosowanie przy ocenie skuteczności działania preparatów wygładzających skórę, oraz wyników zabiegów kosmetycznych.

Zawartość tłuszczu z reguły widoczna jest na pierwszy rzut oka. Tłusta skóra jest wyczuwalna także dotykiem, skórę łojotokową charakteryzują z kolei rozszerzone pory. Profesjonalnie jednak zawartość tłuszczu mierzy się za pomocą sebumetru. W głowicy przyrządu znajduję się papier pergaminowy, który przyciskany jest do skóry twarzy. Stopień tłustych plam, jakie na nim powstały określa się metoda fluorescencyjną.

W profesjonalnych gabinetach kosmetycznych i dermatologicznych można także spotkać chromametr i heksametr służące do pomiaru odpowiednio hemoglobiny i melaniny oraz podrażnień skóry.



