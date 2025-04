Kilka słów wstępu…

Klasterowy ból głowy (znany również pod innymi nazwami tj.: ból głowy Hortona, zespół Raedera, histaminowy ból głowy, neuralgia klinowo-podniebienna) jest najbardziej bolesnym, nawracającym bólem głowy, dlatego też zyskał sobie nawet nazwę – „bólu samobójców”. Wyróżnia się różne rodzaje klasterowego bólu głowy.

Epizodyczny klasterowy ból głowy

W epizodycznym klasterowym bólu głowy ataki bólu występują codziennie, mogą utrzymywać się całymi dniami, tygodniami lub nawet miesiącami. Są to co najmniej dwa klastery oddzielone minimum 14 dniowym okresem remisji i trwają od 7 dni do roku.

Pierwszy klaster (zgrupowanie napadów bólów) utrzymuje się przeciętnie 6-8 tygodni. Po takim okresie następuje czas wolny od ataków, który może trwać od tygodni do wielu lat. Niestety z upływem czasu klastery zazwyczaj zwiększają swoją częstość.

Przewlekły klasterowy ból głowy

Przewlekły klasterowy ból głowy charakteryzuje się tym, iż ataki bólu głowy występują dłużej niż rok bez okresu remisji dłuższego niż dwa tygodnie. Zdarza się, że powtarzające się ataki bólu w czasie nocy mogą pozbawiać snu, a ogromny lęk przed wystąpieniem bólu po zaśnięciu, może sprawiać, że chorzy próbują unikać snu.

Cała ta sytuacja może doprowadzić do załamania i wycieńczenia osoby dotkniętej tą przypadłością!

Jak długo to trwa?

Epizodyczny klasterowy ból głowy może przejść w postać przewlekłą (typ wtórnie przewlekły) – czas beznapadowy staje się wtedy coraz rzadszy, aż zacznie spełniać kryteria postaci przewlekłej. Dzieje się tak u około 10% osób z postacią epizodyczną i choroba może się utrzymywać aż do wieku podeszłego, choć u 50% chorych ataki przemijają. Rzadziej choroba pozostaje do końca życia bez progresji pod jedną postacią.

Postać przewlekła może wystąpić również jako pierwsza bez etapu postaci epizodycznej - jest to wtedy typ pierwotnie przewlekły.

Słów kilka o bólu…

Niezależnie od postaci klasterowego bólu głowy ataki wyglądają tak samo. Ból najczęściej lokalizuje się jednostronnie w okolicy oczodołowej (za gałką oczną) lub skroniowej, rzadziej w obrębie policzka lub szczęki. Jest rozdzierający, wiercący i gwałtowny.

W kolejnych napadach lokalizuje się tak samo. Pacjenci nie zgłaszają żadnych objawów przepowiadających – nadchodzi bez ostrzeżenia osiągając maksymalne natężenie w ciągu około 5 minut i utrzymuje się średnio 15-20 minut, rzadziej do 2 godzin.

