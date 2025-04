Jaką metodę wybrać?

Metodę odczulania wybiera pacjent po konsultacji z lekarzem alergologiem. Obecnie częściej stosuje się metodę iniekcji podskórnych, która uważana jest za bardziej skuteczną. Jest to jednak bardziej uciążliwa forma terapii, wymaga bowiem regularnych wizyt w poradni alergologicznej.

Odczulanie podjęzykowe stosuje się więc u tych osób, które nie są w stanie pojawiać się w przychodni systematycznie. Jest to również forma terapii częściej przeprowadzana u dzieci, które boją się zastrzyków. Odczulanie podjęzykowe obarczone jest mniejszym ryzykiem wystąpienia groźnych działań niepożądanych – polecane jest pacjentom, u których istnieje wysokie ryzyko wstrząsu anafilaktycznego.

Na czym polega odczulanie w formie iniekcji?

Odczulanie w formie iniekcji wymaga systematycznych wizyt w poradni. Początkowo zastrzyki podawane są co tydzień, następnie okres między szczepieniami stopniowo się wydłuża. Pacjent otrzymuje rosnącą dawkę alergenu aż do osiągnięcia tzw. dawki podtrzymującej. Przed przyjęciem zastrzyku chory jest badany przez alergologa, który kwalifikuje go do szczepienia. Po iniekcji pacjent musi pozostać w poradni przez około godzinę na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej. W tym czasie wszystkie niepokojące objawy należy zgłaszać lekarzowi. Całkowity czas terapii jest ustalany indywidualnie, zwykle wynosi od 3 do 5 lat.

Na czym polega odczulanie podjęzykowe?

Największą zaletą odczulania podjęzykowego jest to, że można przeprowadzać je we własnym domu, bez konieczności częstych wizyt w poradni alergologicznej. Początkowo pacjent przyjmuje codziennie przed śniadaniem szczepionkę w postaci kropli podjęzykowych. Odczulanie zaczyna się od jednej kropli preparatu o najniższym stężeniu alergenu, następnie stopniowo zwiększa się dawkę i stężenie szczepionki. Po osiągnięciu indywidualnie ustalonej dawki maksymalnej chory przyjmuje 2 – 3 razy w tygodniu tzw. dawkę podtrzymującą. W razie wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych, chory musi przed przyjęciem kolejnej dawki skontaktować się z lekarzem.

W jaki sposób działają szczepionki?

Oba rodzaje szczepionek mają podobny mechanizm działania. Polega on na zmianie klasy przeciwciał reagujących z alergenem poprzez podawanie rosnących dawek alergenu w ustalonych odstępach czasu. Pozwala to na złagodzenie lub całkowite wyeliminowanie objawów alergii.