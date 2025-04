Piorun to naturalne zjawisko, odpowiadające gwałtownemu i silnemu wyładowaniu elektrostatycznemu, do którego dochodzi w trakcie burzy. Kiedy elektryczność akumuluje się między dwiema chmurami albo chmurą a ziemią, wytwarza się różnica potencjału między dwoma punktami. Przekłada się to na błyskawice, które widzimy, i na grzmoty, które słyszymy.

Piorun jest ekstremalnie szybki i przekłada się na przejście prądu elektrycznego przez całe ciało z punktu wejścia do punktu wyjścia. Uderzenie może nas dotknąć pośrednio lub bezpośrednio.

Uderzenie bezpośrednie ma miejsce, kiedy ciało znajduje się na trasie pioruna. Jest to najniebezpieczniejsze uderzenie, ponieważ ciało narażone na silny prąd elektryczny doświadcza ciężkich uszkodzeń tam, gdzie przeszedł piorun. W wyniku takiej brutalnej konfrontacji mogą ucierpieć wszystkie organy organizmu, włączając w to serce (zawał) i mózg (udar).

Jeżeli punkt wyjścia znajduje się na czaszce, cierpią nerwy, co może skutkować utratą wzroku i słuchu. Czasami ofiary tracą przytomność albo wpadają w śpiączkę. Na poziomie skóry piorun powoduje oparzenia oraz pękanie naczyń krwionośnych.

Bezpośrednie uderzenie pioruna może spowodować natychmiastową śmierć. Jeżeli ofiara przeżyje, dożywotnio będzie doświadczać konsekwencji takiego wypadku (problemy oddechowe, problemy kardiologiczne, bóle mięśniowe).

Uszkodzenie mózgu po rażeniu piorunem może być nieodwracalne przede wszystkim na poziomie pamięci. W najpoważniejszych przypadkach może pojawić się demencja.

Jak zauważa francuskie stowarzyszenie Association Protection Foudre każdego roku we Francji piorun trafia od 100 do 200 osób, a od 10 do 20 osób traci życie z powodu porażenia: jedno wyładowanie może osiągnąć nawet 100 mln woltów.

Źródło: http://www.sciencenews.pl/mn

