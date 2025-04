fot. Fotolia

Czym są mykotoksyny?



Gdy dojdzie do przerostu grzybów Candida, ciało musi poradzić sobie również z wydzielanymi przez nie toksycznymi produktami ubocznymi – mykotoksynami. Według dr. C. Oriana Trussa, jest ich aż „79, według ostatnich obliczeń” – wszystkie osłabiają układ odpornościowy i atakują nasz organizm.

Mykotoksyny są neurotoksynami niszczącymi i rozkładającymi tkanki oraz narządy. Mają tak silne działanie na organizm, że zaburzają komunikację międzykomórkową oraz syntezę RNA i DNA, a także uszkadzają i niszczą komórki nerwowe.

Mykotoksyny są rakotwórcze i prowadzą do wystąpienia ataksji (zaburzeń koordynacji ruchowej ciała), a nawet drgawek.

Te toksyny zaburzają funkcjonowanie układów w organizmie: doprowadzają do wystąpienia reakcji krzyżowych układu odpornościowego, przez co ciało zaczyna atakować samo siebie, jak w przypadku chorób autoimmunologicznych.

Wątroba przeważnie pozbywa się toksyn grzyba, które przedostają się do krwiobiegu przez błonę śluzową jelita (gdy zaczyna ona przeciekać). Jeśli jednak odtruwające funkcje wątroby są upośledzone z powodu nieodpowiedniej diety lub zatrucia organizmu, toksyny te będą odkładać się w innych narządach i tkankach – w mózgu, układzie nerwowym, stawach, na skórze itd. Z czasem rozwinie się choroba przewlekła.

Aldehyd octowy – jedna z głównych toksyn grzyba Candida albicans



Jedną z głównych toksyn wytwarzanych przez Candida albicans jest aldehyd octowy (produkt uboczny metabolizmu alkoholu), który wątroba przekształca w nieszkodliwą dla organizmu substancję.

Jeśli aldehydu jest jednak za dużo, a wątroba jest nadmiernie obciążona, przedostaje się on do krwiobiegu, co prowadzi do wystąpienia objawów zatrucia, „mgły umysłowej”, zawrotów głowy i utraty równowagi.

Aldehyd octowy uszkadza mózg, co prowadzi do:

pogorszenia pamięci

problemów z koncentracją (tzw. mgła umysłowa)

depresji

spowolnienia odruchów

ospałości i apatii

zwiększonej drażliwości

osłabienia aktywności umysłowej

nasilenia stanów lękowych i ataków paniki

zmniejszonej wrażliwości sensorycznej

zwiększonego łaknienia cukru i alkoholu

osłabienia libido

nasilenia objawów napięcia przedmiesiączkowego i obrzęków/nadwrażliwości piersi u kobiet.

Aldehyd octowy zmienia strukturę czerwonych krwinek i uszkadza ścieżki transportu, którymi substancje odżywcze dostarczane są do dendrytów (rozgałęzień komórek nerwowych). W rezultacie dendryty obumierają.

Aldehyd octowy prowadzi również do niedoboru tiaminy (witaminy B 1 ), która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mózgu i nerwów oraz do wytwarzania acetylocholiny, jednego z głównych neuroprzekaźników mózgowych. Skutkami tych niedoborów są: apatia, depresja, zmęczenie, bezsenność, dezorientacja oraz utrata pamięci.

Aldehyd octowy wyczerpuje również zasoby niacyny (witaminy B 3 ), która jest kluczową substancją odpowiedzialną za zachodzacy w komórkach proces przekształcania tłuszczu i cukru w energię życiową. Niacyna pełni istotną rolę w produkcji serotoniny – neuroprzekaźnika, który wpływa na nastrój i sen – oraz koenzymu rozkładającego alkohol.

Ponadto aldehyd octowy zmniejsza w organizmie ilość enzymów, które są odpowiedzialne za wytwarzanie energii we wszystkich komórkach ciała, łącznie z komórkami mózgowymi.

Jak w organizmie działa gliotoksyna?



Gliotoksyna – kolejna mykotoksyna – dezaktywuje istotne enzymy odpowiedzialne za transport toksyn w organizmie, a także prowadzi do wystąpienia zmian DNA białych krwinek, przez co osłabia układ odpornościowy.

Im bardziej osłabiony układ odpornościowy (pod wpływem grzyba i mykotoksyn), tym więcej infekcji rozwija się w organizmie i znów trzeba wybrać się do lekarza, który zapisze jeszcze więcej antybiotyków – i tak napędza się błędne koło.

Fragment pochodzi z książki „Grzyby Candida – przyczyna większości chorób” autorstwa A. Boroch (Wydawnictwo Astropsychologii, 2014). Publikacja za zgodą wydawcy.