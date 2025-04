Objawy skórne

Niejednokrotnie pierwsze objawy reakcji anafilaktycznej dotyczą skóry. Anafilaksja może się objawiać:

zaczerwieniem i uczuciem gorąca, często w obrębie skóry twarzy,

świądem, często pojawiającym się w pachwinach i pod pachami,

wystąpieniem bąbli pokrzywkowych,

obrzękiem.

Objawy ze strony układu pokarmowego

Należy zwrócić uwagę na obrzęk w obrębie jamy ustnej, warg i języka. Niekiedy występują także, rzadko kojarzone z anafilaksją kurczowe bóle brzucha spowodowane skurczem mięśni wyściełających przewód pokarmowy, często z towarzyszącą biegunką. Innym objawem są mdłości i wymioty.

Objawy ze strony układu oddechowego

Drogi oddechowe często bywają źródłem objawów anafilaksji. Pod wpływem mediatorów wydzielanych prze komórki tuczne i bazofile błona śluzowa dróg oddechowych ulega obrzękowi. Obrzęk ten zwęża drogi oddechowe, co prowadzi do utrudnienia przepływu powietrza. Dodatkowym problemem, również upośledzającym przepływ powietrza, jest skurcz oskrzeli. Wszystko to skutkować może chrypką, uczuciem ciała obcego w gardle, a także dusznością. Duszności towarzyszyć mogą świsty, spowodowane utrudnionym przepływem powietrza w drogach oddechowych.

Objawy ze strony układu krążenia

Mediatory dostające się do krwi w czasie reakcji anafilaktycznej powodują rozkurcz, czyli rozszerzenie naczyń krwionośnych, co skutkuje zwolnieniem przepływu krwi w tych naczyniach.

Spowodowany tym spadek ciśnienia może się objawiać ochłodzeniem skóry, zapadnięciem żył i przyspieszeniem tętna. Spadek ciśnienia tętniczego może świadczyć o rozwoju najgroźniejszej postaci anafilaksji, czyli wstrząsu anafilaktycznego. We wstrząsie ważne dla życia narządy, takie jak mózg i serce nie są wystarczająco zaopatrywane w krew. I tak, niedokrwienie mózgu powodować może uczucie lęku i niepokoju, zawroty głowy, a nawet utratę przytomności. Z kolei zmniejszony przepływ kwi przez nerki skutkuje zmniejszeniem ilości wydalanego moczu.

