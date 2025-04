Jakie są typy poronień?

Dla kobiety poronienie jest życiową tragedią, gdyż traci ona wyczekane i już w łonie kochane dziecko. Lekarze robią wszystko co w ich mocy, by uratować ciążę, jednak nie zawsze jest to możliwe. Dla sklasyfikowania poronień podzielono je na typy w zależności od objawów, jakie im towarzyszą.