Polacy uwielbiają rodzimą kuchnię, która niestety nie jest najzdrowsza. Mimo iż świadomość dotycząca zdrowego odżywiania się wzrasta, to ikoną polskiej kuchni wciąż pozostaje schabowy z ziemniakami i surówką. Dieta Polaków natomiast jest ciągle uboga w warzywa, owoce oraz przetwory z nich produkowane, takie jak soki i musy.

Najczęstsze błędy żywieniowe, popełniane przez Polaków, to nieregularne spożywanie posiłków, pomijanie drugich śniadań oraz podwieczorków. Polacy często też podjadają między posiłkami. Co więcej, spożywają zdecydowanie za mało produktów zalecanych w odpowiednio zbilansowanej diecie, takich jak mleko, ciemne pieczywo, owoce i warzywa. Wartość posiłków, spożywanych przez Polaków odbiega od zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, co jest niejednokrotnie przyczyną chorób cywilizacyjnych.

Jedną z głównych przyczyn złych nawyków żywieniowych Polaków są nieprawidłowe przyzwyczajenia żywieniowe, które zostały utrwalone już w okresie dzieciństwa. Inne przyczyny to szybkie tempo życia, które wpływa na częstsze sięganie po niezdrowe, łatwo dostępne przekąski, a także duża dostępność jedzenia typu fast food. Zachowania te, mimo sporej wiedzy na temat zdrowego odżywiania się, są stałym elementem występującym w polskim społeczeństwie.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy Millward Brown wynika, że w aspekcie pozytywnych nawyków żywieniowych przodują mieszkańcy miast. Większość mieszkańców miast (43,9%) spożywa owoce 2-3 razy dziennie, podczas gdy większość mieszkańców wsi (40,8% badanych) spożywa owoce raz dziennie. Podobnie jest w kwestii spożycia warzyw – mieszkańcy miast (50%) spożywają je 2-3 razy dziennie, natomiast mieszkańcy wsi (53,9%) tylko raz dziennie. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia zaleca spożywanie minimum 5 porcji warzyw i owoców w ciągu dnia. Jedną porcję może zastąpić sok owocowy, warzywny lub owocowo-warzywny.

Mieszkańcy miast (32,7%) piją soki 2-3 razy dziennie, natomiast mieszkańcy wsi (34,2%) rzadziej niż raz dziennie. Jedynie w kwestii musów spożycie jest podobne. Wynika to z faktu, iż musy to produkty nowe na rynku. Zarówno mieszkańcy miast (69,4%), jak i wsi (59,2%) spożywają je rzadziej niż raz dziennie.

– Mus to w pełni identyczny z naturalnymi warzywami i owocami, przetarty produkt. Zawiera drogocenny błonnik oraz witaminy i minerały takie jak owoce lub warzywa, z których został wyprodukowany. Mus nie zawiera dodatku cukru, więc jest produktem w 100% naturalnym – zapewnia dietetyk, Agata Ziemnicka-Łaska.

