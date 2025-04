Lekarze odradzają kobietom w ciąży przyjmowania jakichkolwiek leków przewlekle. Podkreślają, że okazyjne zażywanie leków przeciwbólowych, np. z powodu bólu głowy, nie jest szkodliwe. Naukowcy w swojej pracy przebadali ponad 2000 ciężarnych kobiet, a w późniejszym okresie także ich nowo narodzone dzieci. Wyniki wskazują, że matki, które zażywały więcej niż jeden środek przeciwbólowy jednocześnie 7 razy częściej rodziły chłopców z jakąś formą niezstąpienia jąder, w porównaniu z kobietami nie przyjmującymi w ciąży żadnych leków. Szczególnie drugi trymestr ( od 14 do 27 tygodnia) wydaje się być okresem wrażliwości płodu na szkodliwe działanie analgetyków. Stosowanie jakiegokolwiek środka przeciwbólowego w tym okresie wiąże się z ponad dwukrotnie zwiększonym ryzykiem kryptoorchidyzmu, a ibuprofen lub aspiryna podwyższają to ryzyko nawet 4-krotnie. Jedynie paracetamol wydaje się być w miarę bezpieczny stosowany samodzielnie.Występowanie takiej zależności naukowcy próbują tłumaczyć zaburzeniami w gospodarce hormonalnej u płodu, wywoływanymi lekami analgetycznymi. Potwierdzają to również badania na zwierzętach. Jednocześnie badacze zauważają, że wyniki tego badani ukazują jedynie efekt a nie przyczynę. Równie dobrze, zdaniem niektórych badaczy, przyjmowanie leków przeciwbólowych mogło być związane z wystąpieniem infekcji wirusowej będącej w tym przypadku prawdziwą przyczyną wystąpienia kryptoorchidyzmu. Zanim zagadka zostanie rozwiązana do końca warto podkreślić, że teraz każde zalecenie przyjmowania leków przeciwbólowych w ciąży powinno być dokładnie przemyślane.Źródło: BBC News/ kp

