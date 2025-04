Dlaczego skóra jest tak ważna?

Skóra to podstawowa bariera ochronna organizmu, która zabezpiecza nas przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. Osoby, które wyjeżdżają do krajów o cieplejszym niż nasz klimacie zabierają ze sobą preparaty dające niską ochronę przeciwsłoneczną. Liczą na to, że dzięki temu szybciej się opalą. Niestety jest to błąd, gdyż popularne olejki z niskim filtrem nie zapewniają dostatecznej ochrony skóry. Dobrych i sprawdzonych preparatów powinniśmy szukać w aptece.

Jak wybrać dobry krem do opalania?

Producenci dermokosmetyków swoje produkty do opalania oznaczają kolorami pomarańczowymi i białymi. Na ich opakowaniach zawarte są istotne informacje na temat ochrony jaką zapewnia dany produkt. Najważniejszą informacją jest współczynnik protekcji słonecznej SPF (Sun Protection Factor) czyli dobrze nam znany filtr UV.

W większości preparatów znajdziemy filtry SPF 30 lub 50, które odznaczają się wysoką ochroną przeciwsłoneczną. Wśród aptecznych produktów do opalania rzadko zdarzają się kremy z niskim faktorem 10 lub 20, gdyż zapewniają one umiarkowaną lub niską ochronę przeciwsłoneczną.

Bardziej liczący się na rynku producenci kosmetyków dodają do swoich kremów wodę termalną, która ma właściwości kojące i łagodzące podrażnienia.

Produkty do ochrony przeciwsłonecznej dostępne są również w wersjach koloryzujących. Wybierając krem do opalania dla dzieci, warto wybrać taki produkt, który został przebadane dermatologiczne i zapewnia bardzo dobrą ochronę.

Ochrona skóry wrażliwej

Do ochrony przeciwsłonecznej skóry nadwrażliwej i alergicznej warto wybierać preparaty o wysokim faktorze, które nie zawierają filtrów chemicznych, substancji zapachowych i syntetycznych konserwantów. Do ochrony takiego typu skóry należy wybierać preparaty, które zawierają jedynie filtry mineralne, rekomendowane do stosowania na świeżych bliznach i skórze po zabiegach.

Jakie ryzyko niesie opalanie?

Należy pamiętać, że na mocno opalonej skórze może rozwinąć się czerniak, czyli jeden z najbardziej złośliwych nowotworów. Długotrwałe opalanie powoduje też wysuszenie naskórka i przyspieszenie starzenia się skóry, a także wywołanie reakcji alergicznych.

Autor: mgr farm. Kamil Szymczak