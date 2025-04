Szczepienia osób z grup ryzyka pozawalają uniknąć poważnych dla zdrowia następstw, długich hospitalizacji, a nawet zgonów.

Kogo szczepić przede wszystkim?

Na szczególną uwagę zasługują dzieci z wadami serca oraz osoby z chorobami serca i płuc. Zakażenia, przeciwko którym warto zaszczepić dziecko z wadą serca to przede wszystkim zakażenie pneumokokwe i meningokokowe.

Pneumokoki i meningokoki

Zakażenia wywoływane jest przez bakterię - Streptococcus pneumoniae, która jest powszechnie znana z zapalenia płuc o ciężkim przebiegu oraz posocznicy. Bakteria ta jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci do drugiego roku życia, osób z obniżoną odpornością, m.in. z wadami i przewlekłymi chorobami serca, oraz osobom starszym zwłaszcza po 65. roku życia.

Warto jest zaszczepić dziecko z wadą na Neisseria meningitidis typu A, B lub C, czynnik etiologiczny zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz posocznicy. Szczególnie narażone są dzieci do piątego roku życia oraz młodzież w wieku 14-20 lat. Choroba rozprzestrzenia się również drogą kropelkową. Ostatnio obserwuje się znaczne zwiększenie liczby zakażeń wywoływanych przez meningokoki z grupy C, które wywołują sepsę i wiążą się ze znaczną śmiertelnością. W Polsce nadal niedostateczna jest świadomość, że przypadkom zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub sepsy wywołanym przez meningokoki grupy C i ich powikłaniom można skutecznie zapobiegać. Niestety do tej pory nie udało się wyprodukować skutecznej szczepionki przeciwko typowi B Neisseria meningitidis. Polisacharydowa szczepionka meningokokowa A+C – może być podawana dzieciom od 18- go miesiąca życia.

Zakażenie Hemofilus influenzae typ B zagraża szczególnie dzieciom do piątego roku życia. Może wywołać zagrażające życiu infekcje: ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, zapalenie nagłośni, posocznicę. Obecnie jest to szczepionka obowiązkowa.

Grypa - szczepić czy nie?

Jedną z najgroźniejszych chorób dróg oddechowych wywołuje grypa. Grypa wbrew pozorom stanowi zagrożenie dla każdego. Szczególnie niebezpieczne są powikłania pogrypowe. Dotyczy to dzieci z wadami serca oraz osób po 65. roku życia, a także chorych na inne choroby przewlekłe. Powikłania pogrypowe współistniejące z przewlekłymi chorobami układu oddechowego i układu krążenia zwiększają ryzyko zgonu niezależnie od wieku. Takie osoby powinny być szczepione co roku. Sezon szczepień rozpoczyna się od września. Odporność immunologiczna powstaje już po około dwóch tygodniach i uodparnia na 6 miesięcy, do roku.

RSV - czy jest groźny?

Zakażenie wywołane wirusem syncytium nabłonka dróg oddechowych, jest również niebezpieczne zwłaszcza u wcześniaków, dzieci chorych na przewlekłą chorobę płuc, dzieci z wrodzonymi wadami serca. W profilaktyce zakażeń RSV stosuje się przeciwciało monoklonalne: jedna dawka na miesiąc, łącznie przez 5 miesięcy. Uodpornienie dziecko uzyskuje po 3 dawce.

Szczepienia osób z grupy ryzyka chronią ich zdrowie i i życie, oszczędzają dodatkowych wizyt u lekarza, a także chronią je przed pobytem w szpitalu. U osoby z wadą serca lub ciężkimi chorobami układu krążeniowo - oddechowego, banalna infekcja może skończyć się tragicznie, dlatego warto jest zapobiegać infekcjom i zainwestować w swoje zdrowie i komfort życia.