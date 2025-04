Higiena to podstawa

Należy wystrzegać się przede wszystkim picia wody z nieznanego źródła i wybierać tylko tą butelkowaną lub przegotowaną (przez nas samych). Świeże owoce bezwzględnie należy umyć pod wodą także przegotowaną lub kupną, bowiem w krajach arabskich szerzy się wiele chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego. Wystarczy, że spożyjemy coś nieumytymi rękoma czy zjemy niedomyty owoc, a już możemy stać się ofiarą glisty, lamblii czy ameby. Warto pamiętać, że w większości restauracji kostki lodu także robione są ze zwykłej wody z kranu.

Uważaj na to co jesz

Zwracajmy uwagę na to co i gdzie jemy. Popularne na Wschodzie kebaby i inne fast foody często przygotowywane są brudnymi rękoma kucharzy w pozbawionych higieny punktach gastronomicznych, a wszędobylskie muchy to wylęgarnia wielu groźnych zarazków. Ponadto wysokie temperatury za zewnątrz sprzyjają psuciu się mięsa, owoców i warzyw.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Wyjeżdżając do wspomnianych wyżej krajów zalecane są następujące szczepienia: przeciwko durowi brzusznemu, żółtaczce pokarmowej (WZW typu A) oraz WZW typu B, oraz standardowo przeciw błonicy, tężcowi i polio. Możemy także uodpornić się przeciwko gruźlicy czy zakażeniom meningokokowym. Również wścieklizna nie jest rzadką chorobą w rejonach Azji Mniejszej. Szczepienie zaleca się turystom, którzy wolą wędrować poza wytyczonymi szlakami i grotołazom. Warto pamiętać, że Turcja należy do krajów, w których wścieklizna występuje endemicznie.

Dur brzuszny (tyfus)

Dur brzuszny wywołują bakterie z rodzaju Salmonella, które wnikają do naszego ustroju drogą pokarmową. Silne bóle brzucha, nudności i obfite wymioty połączone z gorączką i wysypką świadczą o nabawiliśmy się tych groźnych bakterii i konieczna jest pomoc w szpitalu.

Aby ustrzec się przed Salmonellą należy dokładne myć owoce i warzywa przed spożyciem, a także pić tylko czystą wodę z pewnego źródła. Warto także poddać się szczepieniu przeciwko durowi brzusznemu. Szczepionka o nazwie Typhim Vi zapewnia nam odporność już po jednej dawce na okres około 3 lat.