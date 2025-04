Północne kraje Afryki, takie jak Egipt, Tunezja czy Maroko to bardzo częste miejsca wakacyjnych wojaży. Aby żadna infekcja nie uprzykrzyła nam pobytu na wakacjach, warto zabezpieczyć się przed zakażeniem stosując szczepienia.

Zemsta Faraona

Biegunki, popularnie zwane Zemstą Faraona, są wynikiem braku należytej higieny rąk, picia wody niewiadomego pochodzenia, jedzenia potraw z ulicznych straganów (lodów, kebabów, niemytych owoców). Jednak od zwykłej kilkudniowej biegunki groźniejsza jest żółtaczka zakaźna (WZW A) oraz dur brzuszny, które niejednokrotnie kończą się pobytem w szpitalu.

Jak ustrzec się przed malarią?

Przed wyjazdem do krajów Afryki warto przede wszystkim pamiętać o profilaktyce przeciwmalarycznej. Tę ciężką chorobę przenoszą komary, a do zakażenia dochodzi poprzez ukłucie przez te owady. Każdego roku malaria zbiera żniwo z ok. 2 mln osób aż w 110 krajach. W Polsce (na szczęście rzadko) zdarzają się przypadki tzw. malarii lotniskowej, czyli zachorowań osób mieszkających w pobliżu portów lotniczych czy ich pracowników, których pokąsały zarażone komary przybyłe w samolotach. Kiedy po powrocie z kraju, gdzie malaria występuje endemicznie, wystąpią objawy podobne do grypy (gorączka, dreszcze, bóle mięśni) należy jak najszybciej udać się do lekarza.

Profilaktyka przeciwmalaryczna

Przeciwko malarii nie udało się wyprodukować szczepionki, stąd profilaktyka polega na przyjęciu odpowiedniej dawki leków przeciwmalarycznych. Obowiązująca zasada polega na rozpoczęciu przyjmowania leków przeciwmalarycznych na tydzień przed wjazdem do strefy zagrożenia malarią, stosowanie tych preparatów przez cały okres pobytu oraz kontynuowanie profilaktyki jeszcze przez 1-4 tygodnie po przyjeździe do rodzimego kraju.

Studia tatuażu i piercingu omijaj z daleka

Pamiętajmy, aby pod żadnym pozorem nie poddawać się zabiegom upiększającym ciało na ulicach czy deptakach. „Gabinety” tatuażu, kolczykowania czy manicure kuszą turystów atrakcyjnymi cenami, a w zamian mogą zafundować wirusy WZW B (żółtaczkę wszczepienną) czy nawet HIV.

Żółta Afryka

Przed wyjazdem do krajów Afryki Północnej nie zapomnijmy zaszczepić się przeciwko żółtaczkom WZW typu A i B, durowi brzusznemu, polio, błonicy i tężcowi oraz wściekliźnie. W strefie tropikalnej czyhać mogą gorączki krwotoczne czy żółta febra. Szczepienie przeciwko żółtej gorączce jest obowiązkowe m.in. w Kenii, Ghanie, Kamerunie, Gujanie Francuskiej, Nigrze, RPA, Kongo, Ruandzie. Zaszczepić możemy się tylko w placówkach posiadających atest Światowej Organizacji Zdrowia - ich adresy dostępne są na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl).