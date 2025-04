Celem technik relaksacyjnych jest opanowanie fizjologicznych objawów stresu, zrelaksowanie się i odprężenie. Idealną i niestety niemożliwą do zrealizowania metodą jest całkowita eliminacja czynników wywołujących lęk i napięcie. Techniki relaksacyjne uczą jak radzić sobie z naturalną reakcją organizmu. Stosowane regularnie mogą być skuteczną bronią do walki ze stresem a także z jego zgubnymi skutkami na organizm.

Najczęściej stosowane techniki w relaksacji to:

metoda Jacobsona,

metoda Wintreberta,

metoda Schulza (autosugestia).

Metoda Jacobsona

Relaksacja mięśni wg Jacobsona obejmuje napinanie i rozluźnianie mięśni rąk, relaksację (także poprzez lekkie napinanie i rozluźnianie) mięśni głowy i twarzy, mięśni języka, mięśni barkowych, następnie mięśni pleców i brzucha, a na końcu mięśni palców u rąk i nóg.

Metoda Wintreberta

Relaksacja wg Wintreberta została opracowana około 50 lat temu przez neuropsychiatrę, od którego nazwiska pochodzi nazwa metody. Istotą tej techniki jest wykonywanie ruchów biernych przez terapeutę u pacjenta leżącego na plecach, z nogami wyprostowanymi, rękami ułożonymi wzdłuż tułowia i z zamkniętymi oczami. Metoda ta opiera się na założeniu, że umysł i ciało stanowią całość. Jest to jedna z nielicznych technik skierowana w szczególności do dzieci. Z biegiem czasu wprowadzano do tej metody różne innowacje między innymi poprzez dołączenie muzyki.

Metoda Schulza

Metoda ta powstała w 1932 r. Pierwszy etap treningu rozpoczyna się świadomym odczuwaniu masy (ciężaru) ciała. Polega on na wywoływaniu, drogą autosugestii, wrażenia ciężkości w poszczególnych częściach ciała i prowadzi do stopniowego rozluźnienia, aż do osiągnięcia stanu zupełnego bezwładu. Przed rozpoczęciem treningu ćwiczący rozluźniają ubranie i przyjmują wygodną pozycję. Ćwiczący utrzymuje ciało w bezruchu, starając się również zwolnić i wyregulować rytm oddychania. Kolejny etap to przygotowanie umysłu, czyli osiągnięcie całkowitego spokoju psychicznego. Można tego dokonać poprzez odwrócenie uwagi od wszelkich bodźców z otoczenia, zaniechanie myślenia o problemach i codziennych sprawach, a w końcu przez wyłączenie wszelkich myśli nie dotyczących treningu. Nie zawsze będzie to możliwe należy jednak stworzyć ku temu jak najlepsze warunki.

Wyżej wymienione techniki mimo że cieszą się ogromną popularnością na świecie, nie przekonują wszystkich pacjentów. Jeśli ćwiczenia relaksacyjne wydają Ci się trudne i wymagające zbyt wiele cierpliwości, warto pamiętać, że są także inne metody zmniejszające napięcie i stres.

Aktywność fizyczna, masaże relaksacyjne, odpowiednie oddychanie, słuchanie relaksującej muzyki czy choćby spędzanie czasu w ulubiony sposób to ciągle rzeczy na które warto znaleźć czas. Im mniejszy stres tym mniejsze ryzyko na cierpienie wywołane napięciowymi bólami głowy.

To także mniejsze ryzyko innych chorób cywilizacyjnych takich jak nadciśnienie tętnicze czy dusznica bolesna czyli choroba wieńcowa.

